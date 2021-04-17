Ramazanın ilk haftasında semt pazarlarında salatalığa yüzde 100 zam
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Ramazanın ilk haftasında semt pazarlarında salatalığa yüzde 100 zam

Ramazanın ilk haftasında semt pazarlarında salatalığa yüzde 100 zam
İhlas Haber Ajansı / MÜKREMİN KAYA - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'de Ramazan ayının ilk haftasında zam şampiyonu salatalık oldu.

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Kayseri'de Ramazan ayının ilk haftasında zam şampiyonu salatalık oldu. Semt pazarlarında salatalığa yüzde 100 oranında zam geldi.

Kayseri'de kentin farklı bölgelerinde ve günlerinde kurulan semt pazarlarında salatalığa yüzde 100 zam geldi. Geçen hafta tezgahlarda 3,5 TL'den satılan salatalık, bu hafta 7 TL'den satışa sunuldu.

Salatalığın fiyatında geçen hafta ile bu hafta arasında yarı yarıya fark olduğunu söyleyen pazarcı Kadir Mağara, "Pazarda şu anda en çok salatalık ve domates yükseldi. En çok zamlanan ürün ise salatalık oldu. 6-7 TL gibi rakamlara satılıyor. Geçen hafta salatalığın 3 kilosu 10 TL idi. Salatalıkta fiyat olarak geçen hafta ile bu hafta arasında yarı yarıya fark var. Pazarda işler durgun. İnsanların hiçbir şeye gücü yetmiyor. Alım gücü bitti. Pazarda korona virüs tedbirlerine uyuluyor. Yalnız insanlar hastalıktan çekiniyor ama korona virüsten çok ekonomi kötü. O nedenle işlerimizin tadı yok" dedi.

Pazarcı Kadir Kaya ise "Pazara sebzelerin geneli yüksek. Salatalık, domates, biber ve patlıcan olsun. Ramazandan dolayı fiyatlarda baya bir yükseliş var. Bu işin birazda fırsatçılığını yapıyorlar. Fiyatlar birbirini tutmuyor. Talep yüksek olduğundan dolayı önüne gelen fiyatın üzerine koyabiliyor. Geçen hafta salatalığın 3 kilosunu 10 TL'ye sattık. Bu hafta en düşüğü 6 TL'den satılıyor. Yüzde 50'ye yakın oranda zam var. Korona virüs bizi baya bir etkiledi. Buda işlerin düşüşüne sebep oldu. Pazarda müşteri sayısı eskisinden daha az diyebiliriz. Şu anda marketlerde yoğunluk oluşuyor. İnsanlar hafta sonu kısıtlamalarında zaman geçsin diye markette kalabalık yapıyor. Eline de 2 tane ekmek alıp, çıkıyor. Bizim vatandaşımız gezmek için özellikle alışverişe gidiyor" ifadelerini kullandı.

Ayrıca korona virüs denetimleri kapsamında zabıta ekipleri, pazar girişlerinde ateş ölçümü, HES kodu sorgulaması ve maske kontrolü yaptı. - KAYSERİ

Ramazanın ilk haftasında semt pazarlarında salatalığa yüzde 100 zam
Ramazanın ilk haftasında semt pazarlarında salatalığa yüzde 100 zam
Ramazanın ilk haftasında semt pazarlarında salatalığa yüzde 100 zam
Ramazanın ilk haftasında semt pazarlarında salatalığa yüzde 100 zam
Ramazanın ilk haftasında semt pazarlarında salatalığa yüzde 100 zam

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MÜKREMİN KAYA

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