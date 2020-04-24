Ramazanın ilk gününde Çamlıca Camii havadan görüntülendi
Korona virüsü nedeniyle kapalı olan Çamlıca Camii, Ramazan ayının ilk gününde havadan görüntülendi.
24.04.2020 20:43 | Son Güncelleme: 24.04.2020 20:43
Korona virüsü nedeniyle kapalı olan Çamlıca Camii, Ramazan ayının ilk gününde havadan görüntülendi.
Korona virüsü tedbirleri kapsamında Çamlıca Camii'nde teravih namazı kılınmamıştı. Teravih namazı kılınmayan Çamlıca Camii oruçların açıldığı Ramazan ayının ilk gününde havadan görüntülendi. Havadan görüntülenen Çamlıca Camii'nin mahyasına "Hoşgeldin ya Şehri Ramazan", "Kul Yaradılışının Gereğini Yapar" yazıldı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA