Ramazanın ilk gününde Çamlıca Camii havadan görüntülendi
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Çamlıca, Güncel, Haber

Ramazanın ilk gününde Çamlıca Camii havadan görüntülendi

Korona virüsü nedeniyle kapalı olan Çamlıca Camii, Ramazan ayının ilk gününde havadan görüntülendi.

24.04.2020 20:43 | Son Güncelleme: 24.04.2020 20:43
Ramazanın ilk gününde Çamlıca Camii havadan görüntülendi

Korona virüsü nedeniyle kapalı olan Çamlıca Camii, Ramazan ayının ilk gününde havadan görüntülendi.

Korona virüsü tedbirleri kapsamında Çamlıca Camii'nde teravih namazı kılınmamıştı. Teravih namazı kılınmayan Çamlıca Camii oruçların açıldığı Ramazan ayının ilk gününde havadan görüntülendi. Havadan görüntülenen Çamlıca Camii'nin mahyasına "Hoşgeldin ya Şehri Ramazan", "Kul Yaradılışının Gereğini Yapar" yazıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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