Ramazanın ilk günü ne zaman 2021? Ramazan ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

Ramazanın ilk günü ne zaman 2021? sorusu Ramazan bayramı yaklaşırken merak edilen sorulardan. Müslümanlar "Ramazan ne zaman 2021, Ramazan Bayramı 2021 başlangıcı hakkında araştırmalar yapıyor. On bir ayın sultanı mübarek ramazan ayının tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvim ile belli oldu. 30 gün boyunca oruç tutacak olan vatandaşlar sorularının yanıtını haberimizde bulabilirsiniz. İşte ilk oruç tarihi ve Ramazan Bayramı tarihi…

Ramazan ayının ilk günü için vatandaşların araştırmaları devam ediyor. Üç aylara girilmesinin ardından pek çok kişinin belirli aralıklarla tarihini merak ettiği Ramazan Bayramı tarihi de İslam aleminin gündemindeki bir başka konu oluyor. Bu yıl Ramazan nisan ayında başlayacak. İşte, milyonların merak ettiği Ramazan ayı ne zaman sorusunun yanıtına yönelik bilgiler.

RAMAZANIN İLK GÜNÜ NE ZAMAN 2021?

2021 Ramazan ayı, 13 Nisan tarihinde başlayacak. 12 Mayıs tarihinde de sona erecek. Üç aylara girilmesiyle birlikte Ramazan ayı için de bekleyiş başladı. Ramazan Bayramı tarihi için pek çok kişinin araştırmaları sürüyor. Müslümanların oruç ibadetini idrak ettiği mübarek ramazan ayının başlayacağı tarih, 2021 dini günler takvimi ile Diyanet tarafından açıklandı. Takvime göre, ramazan ayı 13 Nisan'da başlayacak ve ramazanın son günü 12 Mayıs'ta idrak edilecek. Ramazan ayı içerisinde namaz, dua ve ibadetlerle idrak edilecek Kadir Gecesi ise bu sene 8 Mayıs 2021'de gerçekleşecek.

Ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2021 dini günler takviminde yer alıyor. Buna göre 2021 yılında ramazan ayının başlangıcı 13 Nisan Salı gününe denk gelecek. Oruç ibadetinin son günü ise 12 Mayıs Çarşamba gününe denk gelecek. Akabinde 3 günlük ramazan bayramı başlayacak.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayı içinde olan ve 'Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 8 Mayıs 2021'de idrak edilecek.

RAMAZAN BAYRAMININ ÖNEMİ

Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:

"Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar"

3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

2021 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

13 Mayıs Perşembe günü başlıyor.

15 Mayıs, Cumartesi günü bitiyor.