Ramazanın ilk cuması Kovid-19 önlemleriyle kılındı
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Ramazanın ilk cuması Kovid-19 önlemleriyle kılındı

Anadolu Ajansı / Volkan Bayraktar - Haberler | Güncel

Bursa'da ramazan ayının ilk cuma namazı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyarak kılındı.

Bursa'da ramazan ayının ilk cuma namazı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyarak kılındı.

Cuma namazını başta tarihi Ulu Cami'de kılmak isteyenler, tedbirlere uyarak saf tuttu.

Kovid-19 önlemleri kapsamında belirli sayıda cemaate izin verilen, sosyal mesafenin korunduğu saf düzeninde kılınan namazda vatandaşların maske taktıkları görüldü.

Çok sayıda kişi de namazını avluda kıldı.

Camiye gelen vatandaşlar, Kuran-ı Kerim okudu, dua etti.

Ramazanın ilk cuması Kovid-19 önlemleriyle kılındı
Ramazanın ilk cuması Kovid-19 önlemleriyle kılındı
Ramazanın ilk cuması Kovid-19 önlemleriyle kılındı
Ramazanın ilk cuması Kovid-19 önlemleriyle kılındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Bayraktar

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