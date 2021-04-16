Ramazanın ilk cuması Kovid-19 önlemleriyle kılındı
Bursa'da ramazan ayının ilk cuma namazı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyarak kılındı.
Bursa'da ramazan ayının ilk cuma namazı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyarak kılındı.
Cuma namazını başta tarihi Ulu Cami'de kılmak isteyenler, tedbirlere uyarak saf tuttu.
Kovid-19 önlemleri kapsamında belirli sayıda cemaate izin verilen, sosyal mesafenin korunduğu saf düzeninde kılınan namazda vatandaşların maske taktıkları görüldü.
Çok sayıda kişi de namazını avluda kıldı.
Camiye gelen vatandaşlar, Kuran-ı Kerim okudu, dua etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Bayraktar