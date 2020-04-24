Ramazanın ilk akşamı Sultanahmet Meydanı boş kaldı Ramazan akşamlarında iftardan sahura kadar hareketli olan Sultanahmet Meydanı, bu sene korona virüse karşı alınan tedbirler nedeniyle boş kaldı.

Ramazan akşamlarında iftardan sahura kadar hareketli olan Sultanahmet Meydanı, bu sene korona virüse karşı alınan tedbirler nedeniyle boş kaldı. Sessizliğe bürünen Sultanahmet Meydanı drone ile havadan görüntülendi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan ve her gün binlerce kişinin ölümüne sebep olan yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirler ve 4 gün geçerli olacak olan sokağa çıkma yasağı nedeniyle camiler ve meydanlar boş kaldı. Ramazan aylarında iftardan sahura kadar insan akınına uğrayarak hareketli olan Sultanahmet Meydanı, geçtiğimiz yılların aksine adeta sessizliğe büründü. Çeşitli etkinlikler, dini programlarla renkli görüntülere sahne olan ve Ramazan ayıyla bütünleşen tarihi meydan, bu sene hiç kimsenin olmamasıyla dikkat çekti. Sultanahmet Meydanı'ndaki sessizlik drone ile görüntülenirken, minareleri süsleyen, 'Vakit Dua Vakti' mahyası ile İstanbul manzarası kartpostallık görüntüler oluşturdu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA