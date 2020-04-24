Ramazanın ayının ilk gününde Tekirdağ'da sokaklar ve sahiller boş kaldı
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Tekirdağ, Haber

Ramazanın ayının ilk gününde Tekirdağ'da sokaklar ve sahiller boş kaldı

Ramazanın ayının ilk gününde Tekirdağ'da sokaklar ve sahiller boş kaldı İçişleri Bakanlığınca ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde güneşli ve güzel havada Tekirdağ ıssız bir şehre dönüştü.

24.04.2020 16:38 | Son Güncelleme: 24.04.2020 16:40
Ramazanın ayının ilk gününde Tekirdağ'da sokaklar ve sahiller boş kaldı

Ramazanın ayının ilk gününde Tekirdağ'da sokaklar ve sahiller boş kaldı

TEKİRDAĞ - İçişleri Bakanlığınca ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde güneşli ve güzel havada Tekirdağ ıssız bir şehre dönüştü.

Korona Virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığınca 30 Büyükşehir ve Zonguldak ilinde sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ikinci gününde de Tekirdağ sokakları ıssız bir şehri andırıyor. Havanın oldukça güzel olması nedeniyle kısıtlama getirilen vatandaşların dışarı çıkmaması için polis ve zabıta ekipleri güvenlik önlemleri alarak yaklaşık 1 kilometrelik sahil alanda devriye atıyor.

Ramazanın ayının ilk gününde Tekirdağ'da sokaklar ve sahiller boş kaldı

Kaynak: İHA

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