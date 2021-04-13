Ramazanda yasaklar ne zaman başlıyor? Ramazan yasakları 2021 neler? Yasaklar geldi mi?

Ramazanda yasaklar 2021 ne zaman başlıyor? Sorusu kabine ile gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde ramazan ayı ile ilgili açıklamalar yapmış ve ramazanda sokağa çıkma yasağı, kafelerin çalışma durumu gibi merak edilen sorulara yanıt vermişti. Peki, Ramazanda yasaklar ne zaman başlıyor? Ramazan yasakları 2021 neler? Yasaklar geldi mi?

Milyonların merakla beklediği toplantıda bu hafta Ramazan yasaklarının gündemde olması beklentiler arasında yerini alıyor. Erdoğan gerçekleştirdiği son toplantıda Ramazan ayında uygulanacak kısıtlamaların bir kısmını kamuoyu ile paylaşmıştı. Bu kararların yeniden değişime uğrayıp uğramayacağı merak edilirken "Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün?" soruları da yanıt arıyor. Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı'nın yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde toplanması bekleniyor.

RAMAZAN YASAKLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sokağa çıkma sınırlaması ile ilgili geçtiğimiz günlerde açıklama yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ramazan ayı ile ilgili şu ifadeleri kullandı; "Bu mübarek ay boyunca ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacağız. "

YENİ YASAKLAR

- 81 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

- Hafta içi tüm illerde 21.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkmak yasak olacak.

- Restoran, lokanta, kafeler kapalı olacak. Bu gibi işletmeler sadece paket servisi yapabilecek.

- Ülke genelinde sahur ve toplu iftarlar yasak olacak.

- Teravih namazları camilerde kılınamayacak.

- Yasaklı günlerde market, kasap, manav, kuruyemişçiler 10.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet verebilecek.

- Fırın, ekmek ve unlu mamuller satan yerler açık olacak.

RAMAZAN AYINDA TAM KAPANMA OLACAK MI?

Ramazan ayında tam kapanma olacak mı sorusunun yanıtı salı günü gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısı'nın hemen ardından belli olacak. Bakan Koca son olarak Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'a verdiği röportajda Ramazan'ı fırsata çevirmemiz lazım Ramazan ayı içerisinde hareketliliği azaltmamız lazım açıklamsında bulunmuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan ise gerçekleştirilen son Kabine Toplantısı'nın ardından Ramazan ayında hep birlikte biraz fedakarlık yapacağız açıklamasında bulunmuştu.

Öte yandan Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Kayıpmaz, tarafından yapılan açıklamada ise Ramazan ayı içerisinde getirilen tedbirlere ek yeni tedbirlerin alınabileceği sinyalini vermişti. Bilim Kurulu Toplantısında Ramazan ayı içerisinde hareketliliği ve vaka sayılarını düşürmeye yönelik ek tedbirlerin masaya yatırılacağı ve alınan kararların Sağlık Bakanı tarafından Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin takdirine sunulacağı açıklamasında bulunuldu.

RAMAZAN AYINDA KAFELER AÇIK MI?

81 ilde ramazan ayı boyunca lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle hizmet verebilecek.

RAMAZAN AYI YASAKLARI NELER?

Türkiye genelinde ramazan ayı boyunca toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler olmayacak. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, teravih namazı için şu açıklamayı yaptı; "Yaptığımız istişareler neticesinde teravih namazını camilerde değil evlerimizde kılmanın uygun olduğuna karar verdik."

29 Mart tarihinde yaptığı açıklamada "Ramazan ayında hep birlikte biraz fedakarlık yapacağız." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu mübarek ay boyunca ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacağız. Sadece ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandırılacaktır. Yine ramazan ayı boyunca ülke genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştirilemeyecektir. Bu uygulamadan etkilenecek lokanta ve kafe gibi işletmecilere mevcut desteklere ilave olarak bazı katkılar sağlayacağız. Nisan ve mayıs aylarında normalleşme ve ücretsiz izin uygulaması kapsamında sigorta primi desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarımızın da prim yüklerini üstlenecek, ayrıca bunlara kişi başı 1500 lira nakdi ödeme yapacağız. Vatandaşlarımızdan bayramla birlikte her alanda özgürlüğümüzü gönlümüzce yaşayacağımız bir Türkiye fotoğrafına kavuşmak için bu süreci dikkatle ve hassasiyetle değerlendirmeye davet ediyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun."

Ramazan ayında ülke genelinde sahur ve toplu iftarlar yasak olacak. Hafta içi tüm illerde 21.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkmak yasak olacak.

TERAVİH NAMAZI EVDE KILINACAK

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, ramazanda teravih namazının camilerde değil evlerde kılınmasının uygun olduğuna karar verildiğini bildirdi. Erbaş açıklamasında, '"Yaptığımız çok yönlü değerlendirmeler ve başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere, devletimizin yetkili organlarıyla yaptığımız çok yönlü istişareler neticesinde mevcut şartlarda teravih namazlarımızı camilerde değil evlerimizde kılmanın daha uygun olduğuna karar verdik. Elbette gönlümüz istiyordu ki teravih namazlarımızı camilerimizde kılalım, çoluğumuzla çocuğumuzla o coşkuyu camilerimizde yaşayalım.

Ancak, salgın hastalık tehlikesi, teravih namazının uzun süre kapalı bir alanda kalmayı gerektirmesi, belirti göstermeyen vakaların varlığı gibi nedenlerden dolayı geçen sene olduğu gibi teravih namazlarımızı evlerimizde kılacağız. Tabii acı ve üzücü. Yani böyle bir duyuruyu yapmak benim için gerçekten çok acı ama sağlık çok önemli.' cümlelerine yer verdi.