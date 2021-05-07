Ramazanda yardım çalışmaları için Uganda'ya giden Türk gönüllü hayatını kaybetti
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Ramazanda yardım çalışmaları için Uganda'ya giden Türk gönüllü hayatını kaybetti

Ramazanda yardım çalışmaları için Uganda'ya giden Türk gönüllü hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel

Uganda'daki ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı ulaştırmak için bu ülkeye giden 55 yaşındaki yardım gönüllüsü İsmail Kayahan'ın hayatını kaybettiği bildirildi.

Uganda'daki ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı ulaştırmak için bu ülkeye giden 55 yaşındaki yardım gönüllüsü İsmail Kayahan'ın hayatını kaybettiği bildirildi.

Ribat İnsani Yardım Derneği Başkanı Seyit Duman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir haftalık ramazan yardımı faaliyeti için Uganda'ya giden Ribat Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Kayahan'ın şeker komasına girdiğini söyledi.

Duman, Kayahan'ın, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtulamadığını belirtti.

Türkiye'nin Kampala Büyükelçisi Kerem Alp, Kayahan'ın vefat haberini bu sabah aldıklarını belirterek "Vatandaşımızın cenazesinin Türkiye'ye getirilmesi için çalışmalarımızı başlattık." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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