Ramazanda vatandaşların 'tatlı' telaşı, satışlar dört katına çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ramazanda vatandaşların 'tatlı' telaşı, satışlar dört katına çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Ramazanda vatandaşların 'tatlı' telaşı, satışlar dört katına çıktı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Ramazan ayının başlamasıyla birlikte tatlıcıları telaş sararken vatandaşların en çok tercih edilen yiyecekler arasında yer aldı.

Oruç tutmak sağlığı nasıl etkiler, 30 gün oruç tutan bir insanın vücudunda neler olur? İşte tüm merak edilenler
Oruç tutmak sağlığı nasıl etkiler, 30 gün oruç tutan bir insanın vücudunda neler olur? İşte tüm merak edilenler
ABD Başkanı Biden'dan dikkat çeken Ramazan mesajı! Nûr Suresi'nden 35. ayeti paylaştı
ABD Başkanı Biden'dan dikkat çeken Ramazan mesajı! Nûr Suresi'nden 35. ayeti paylaştı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Ramazan ayının başlamasıyla birlikte tatlıcıları telaş sararken vatandaşların en çok tercih edilen yiyecekler arasında yer aldı.

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte tezgahları süsleyen tatlılara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Ramazan'da fiyatlarının daha uygun olması nedeniyle tatlılara ilgi artıyor.

Fatsalı tatlıcılar, "Ramazan ayının başlamasıyla birlikte tatlı satışlarımız dört katına çıktı. Öğleden sonraları iftara hazırlık için satış yapıyoruz. Vatandaşlar oldukça ilgi gösteriyor. Her sene Ramazan ayı boyunca tatlı çeşitlerimizi de bol tutuyoruz" ifadelerini kullandı.

Tatlılardan baklava 70-100 TL, tulumba 20 TL, kadayıf 30 TL, güllaç 60 TL'den satışa sunuluyor. - ORDU

Ramazanda vatandaşların 'tatlı' telaşı, satışlar dört katına çıktı
Ramazanda vatandaşların 'tatlı' telaşı, satışlar dört katına çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Erken Hazal Kaya Burak Deniz Acun Ilıcalı
Spor Diego Caner Erkin Gökhan Töre Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ramazanda vatandaşların 'tatlı' telaşı, satışlar dört katına çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 15:06:50. #1.16#
title