Ramazanda 'Tavşan Ürün' Tuzağına Dikkat

Tüketici örgütleri temsilcileri, özellikle ramazan ayının yaklaşmasıyla marketlerde bazı gıda ürünlerinin fiyatlarının piyasanın altında tutularak diğer ürünlerin yüksek fiyatlara satılmasına karşı vatandaşları "tavşan ürün" tuzağına karşı uyardı.

Ramazanda 'Tavşan Ürün' Tuzağına Dikkat

Tüketici örgütleri temsilcileri, özellikle ramazan ayının yaklaşmasıyla marketlerde bazı gıda ürünlerinin fiyatlarının piyasanın altında tutularak diğer ürünlerin yüksek fiyatlara satılmasına karşı vatandaşları "tavşan ürün" tuzağına karşı uyardı.

Kaynak: Dunya.com

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