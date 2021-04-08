Ramazanda tam kapanma var mı? Ramazanda tam kapanma olur mu? Ramazanda ayı tam kapanma detayları...
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Ramazanda tam kapanma var mı? Ramazanda tam kapanma olur mu? Ramazanda ayı tam kapanma detayları...

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Ramazanda tam kapanma var mı? Ramazanda tam kapanma olur mu? Ramazanda ayı tam kapanma detayları...

Ramazan bayramı yaklaştıkça "Ramazanda tam kapanma var mı, olur mu? soruları gündeme geldi. Ramazanda ayında tam kapanma olacak mı sorusuna Erdoğan'ın ardından bir açıklama da Bakan Koca'dan geldi. Erdoğan, koronavirüs tedbirlerinden bahsederek, "Amacımız ülkemizi Ramazan ayında dinlendirerek bayram sonrasına hazırlamak. Ramazan ayında rakamlarımızı düşürmeyi amaçlıyoruz, önceliğimiz sağlık" ifadelerini kullanmıştı. Peki,
Ramazanda tam kapanma var mı? Ramazanda tam kapanma olur mu?

Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 55 bine yakın vaka tespit edilirken 276 kişi hayatını kaybetti. Vaka ve ölüm sayılarındaki tırmanışın ardından milyonların gözü Ramazan ayında tam kapanma olup olmayacağına çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün canlı yayında kapanmanın sinyalini verirken, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ise bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleşecek. Toplantıdan çıkacak kararlar merakla bekleniyor.

RAMAZAN'DA TAM KAPANMA VAR MI?

Tüm bu gelişmelerin ardından Koronavirüs Bilim Kurulu bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanıyor. Milyonların gözü Ramazan ayında çıkabilecek bir tam kapanma kararına çevrildi. Vaka ve ölüm sayılarının artması sonrası yeni tedbirlerin de gelebileceği konuşuluyor. Bakan Koca kritik toplantının ardından kameraların karşısına geçerek alınan tedbirleri açıklayacak.

Türkiye'de vaka ve vefat sayılarının rekor üstüne rekor kırması sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında önemli açıklamalarda bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirlerinden bahsederek, "Amacımız ülkemizi Ramazan ayında dinlendirerek bayram sonrasına hazırlamak. Ramazan ayında rakamlarımızı düşürmeyi amaçlıyoruz, önceliğimiz sağlık" ifadelerini kullanmıştı.

Ramazanda tam kapanma var mı? Ramazanda tam kapanma olur mu? Ramazanda ayı tam kapanma detayları...

KAFELER RAMAZAN AYINDA AÇIK MI?

81 ilde ramazan ayı boyunca lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle hizmet verebilecek.

RAMAZAN AYI YASAKLARI NELER?

Türkiye genelinde ramazan ayı boyunca toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler olmayacak. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, teravih namazı için şu açıklamayı yaptı; "Yaptığımız istişareler neticesinde teravih namazını camilerde değil evlerimizde kılmanın uygun olduğuna karar verdik."

Ramazan Eles
Gündem Editörü

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