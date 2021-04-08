Ramazanda tam kapanma var mı? Ramazanda tam kapanma olur mu? Ramazanda ayı tam kapanma detayları...

Ramazan bayramı yaklaştıkça "Ramazanda tam kapanma var mı, olur mu? soruları gündeme geldi. Ramazanda ayında tam kapanma olacak mı sorusuna Erdoğan'ın ardından bir açıklama da Bakan Koca'dan geldi. Erdoğan, koronavirüs tedbirlerinden bahsederek, "Amacımız ülkemizi Ramazan ayında dinlendirerek bayram sonrasına hazırlamak. Ramazan ayında rakamlarımızı düşürmeyi amaçlıyoruz, önceliğimiz sağlık" ifadelerini kullanmıştı. Peki,

Ramazanda tam kapanma var mı? Ramazanda tam kapanma olur mu?