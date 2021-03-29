Ramazanda tam kapanma var mı? Ramazan'da sokağa çıkma yasağı var mı? 21 günlük tam kapanma olacak mı?

Ramazan'da tam kapanma olup olmayacağı ile ilgili son dakika gelişmeleri gündemde merak ediliyor. Ramazan'da sokağa çıkma yasağı ve koronavirüs kısıtlamalarının genişletilmesi bekleniyor. Kabinede 21 günlük tam kapanma gündemde yer alması bekleniyor. Peki, Ramazanda tam kapanma var mı? Ramazan'da sokağa çıkma yasağı var mı? 21 günlük tam kapanma olacak mı?

Ramazanda tam kapanma olacağının öne sürülmesi ile konu yeniden gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde konu ile ilgili Sağlık Bakanı Koca ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama gelmişti. Bakan Koca ise tam kapanma iddiasına net yanıt vererek, "Tam kapanma gibi bir durumu düşünmüyoruz." demişti.

RAMAZAN'DA TAM KAPANMA OLACAK MI?

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konu ile ilgili açıklama yapmıştı. Bakan Koca; "Bilim Kurulumuzun gündeminde daha çok bölgelerin, sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği şekliyle, yani düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olarak ayrımının nasıl olması gerektiğini, hangi kriterlerin esas alınması gerektiği ve illerde nasıl bir kısıtlama veya açılma yapılması gerektiğini tartıştık. Tam kapanma gibi bir durumu düşünmüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

21 GÜNLÜK TAM KAPANMA VAR MI?



Bugün ise kabine toplantısı gerçekleştirilecek. Vatandaşlar kabine toplantısında çıkacak kararları bekliyorlar. CNN TÜRK muhabiri Ahmet Türkeş, konu ile ilgili şunları aktardı; Özellikle İzmir, İstanbul, Ankara, Antalya, Kocaeli gibi büyükşehirlerde Ramazan ayı boyunca tam kapanmaya geçilmesi masada olacak. Yine yaklaşık 1 aylık süreçte yani Ramazan ayı boyunca alınan kısıtlama kararlarıyla birlikte koronavirüs salgınının kontrol altına alınması olabildiğince hafifletilmesi hedefleniyor.

RAMAZAN AYINDA YASAKLAR OLACAK MI?



Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın aktardığına göre; Vaka sayısındaki hızlı artış, 25 günde illerin yüzde 50'sinin kırmızıya dönmesine neden oldu. Uzmanlar, il bazlı yeni kararlar alınabileceğini belirterek, bunu "Sıkıyönetim olmadan sıkıyönetim uygulamasına" benzetti. İlin rengi kırmızı olmasa bile farklı kurallar uygulanabilecek. Yapılan toplantılarda Samsun gibi gerileme sağlanamayan illerde tamamen kapatmanın gündeme gelebileceği, il giriş-çıkışlarının da kapatılmasının tartışıldığı belirtiliyor.

GÜNDEMDEKİ KANİNE KARARLARI

Ramazan ayı yaklaşırken vatandaşların gözü ise yeni önlemlerin gelip gelmeyeceğinde. CNN TÜRK muhabiri Ahmet Türkeş konuya ilişkin şunları aktardı:

"Kabine toplantısında hiç şüphesiz Ramazan ayında alınacak tedbir kararları da konuşulacak. Çünkü Ramazan demek sahur ve iftar sofraları demek, misafirlik demek, birlik beraberlik demek. Ancak bu durum koronavirüs salgınının yayılması için uygun ortam hazırlıyor. İşte salgının Ramazan ayında hızlanmaması için, etkisini artırmaması için kabine toplantısında bir dizi önlem alternatifleri de konuşulacak. Başlı başına bu konu masaya yatırılacak.

"RAMAZAN'A ÖZEL ÇOK SERT TEDBİRLER GELEBİLİR"

Özellikle şunu not düşelim... Ramazan ayı 13 Nisan salı günü başlayacak. Ancak bugün yapılacak kabine toplantısının ardından bir sonraki kabine toplantısı da onun hemen öncesinde. 1 gün önce de 12 Nisan pazartesi günü gerçekleştirilecek. Yani bugün konuşulacak konular özelinde Ramazan ayına kadar süreç takip edilebilir ve vaka sayıları artarsa, ölüm oranları artarsa Ramazan ayında çok sert önlemler de görülebilir.

RAMAZAN AYINDA HANGİ ÖNLEMLER GELEBİLİR?

Restoran, kafe ve benzeri işetmelerin yeniden kapatılması gündemde. Ayrıca hafta sonları yeniden sokağa çıkma kısıtlamalarının geldiğini görebiliriz. Yine toplu iftarlara izin verilmemesi bugün masada olacak.

İZMİR, İSTANBUL VE ANKARA GİBİ BÜYÜKŞEHİRLERDE TAM KAPANMA MASADA

Özellikle İzmir, İstanbul, Ankara, Antalya, Kocaeli gibi büyükşehirlerde Ramazan ayı boyunca tam kapanmaya geçilmesi masada olacak. Yine yaklaşık 1 aylık süreçte yani Ramazan ayı boyunca alınan kısıtlama kararlarıyla birlikte koronavirüs salgınının kontrol altına alınması olabildiğince hafifletilmesi hedefleniyor.

YENİ ÖNLEMLER YOLDA

Kabine değişikliği beklentisi sürerken gerçekleştirilecek toplantının ana gündem maddesini koronavirüs vaka sayılarındaki hızlı yükselişin ardından alınacak yeni önlemler oluşturacak. Bilim Kurulu'nun 25 Mart'ta yaptığı toplantının çıktılarının masaya yatırılacağı toplantıda, günlük 30 bin sınırına dayanan vaka sayılarındaki artışın nedenleri, atılması gereken adımlar değerlendirilecek; Türkiye'nin aşı tedarikinde geldiği son nokta, yerli aşı çalışmaları, tam normalleşmeye geçiş takvimi gibi başlıklar ele alınacak. Türkiye'ye gelen BioNTech aşılarının dağıtımı, saklama planlaması ve sürece ilişkin ayrıntılar da masada olacak."