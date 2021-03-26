Ramazanda tam kapanma olacak mı? Tam kapanma nedir? Türkiye tam kapanma olacak mı? Yasaklar geri mi gelecek?

Bilim insanları vaka artışını durdurmanın yolunun 14 günlük tam kapanmadan geçtiğini sık sık dile getiriyor. Artan vaka sayıları nedeniyle "Tam kapanma olacak mı? Yasaklar tekrar başlayacak mı?" sorularına vatandaşlar yanıt arıyor. İllere göre uygulanan yerinde karar döneminde haftalık vaka sayıları bir türlü düşmüyor. Peki, Ramazanda tam kapanma olacak mı? Tam kapanma nedir? Türkiye tam kapanma olacak mı? Yasaklar geri mi gelecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamaları neler?

Bilim insanları vaka artışını durdurmanın yolunun 14 günlük tam kapanmadan geçtiğini sık sık dile getiriyor. Artan vaka sayıları nedeniyle "Tam kapanma olacak mı? Yasaklar tekrar başlayacak mı?" sorularına vatandaşlar yanıt arıyor. İllere göre uygulanan yerinde karar döneminde haftalık vaka sayıları bir türlü düşmüyor. Peki, Ramazanda tam kapanma olacak mı? Tam kapanma nedir? Türkiye tam kapanma olacak mı? Yasaklar geri mi gelecek? Bütün illlerde tam kapanma olacak mı? Tam kapanma hangi haftalar olacak? Tam kapanmayla hangi yasaklar gelecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamaları neler? Yeni aşılar ne zaman gelecek?İşte detaylar haberimizde...

RAMAZANDA TAM KAPANMA OLACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını kıldığı Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nden çıkışta basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, "Mutasyondan dolayı vaka sayılarında bir artış söz konusu. Bir normalleşme sürecine de gidildi. Özellikle İstanbul'da tekrar kapanma söz konusu olur mu? Bir de aşı temini konusunda tüm dünya ülkelerinde bir sıkıntı olduğu yönünde bilgiler var. Türkiye için durum nedir?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bütün bu konuları bizler daha çok Bilim Kuruluyla Sağlık Bakanlığımızın koordinesinde götürüyoruz. Tabii bu mutasyonun inişli çıkışlı görüntüleri ister istemez bizleri de karar almada zorluyor. Şu anda da tüm dünyada olduğu gibi bizde de son zamanda böyle bir sıkıntı var. Fakat biz bütün şartları zorlamak suretiyle yine de mümkün olduğunca yani şu anda restoranlar, kafeler, kuaförler aklınıza ne gelirse bu açıkladığımız yerlerle ilgili şartları zorlayacağız, mümkün olduğunca şu anda aldığımız kararın arkasında durmaya çalışacağız. Ama netice almakta zorlanıyorsak ister istemez burada tabii ki vatandaşımızın sağlığını ön plana çıkarmak suretiyle devam ettireceğiz."

30 binlere dayanan günlük vaka sayısı ve mutant virüsün neredeyse tüm Türkiye'ye yayılması nedeniyle sokağa çıkma yasağının genişletilmesi, sık sık gündeme geliyor. Ancak bunun yeterli olacağını düşünmeyen uzmanlar, tam kapanma konusunun masaya yatırılması gerektiğini savunuyor. Hal böyleyken Ankara kulislerinde de Ramazan ayının bir bölümünde tam kapanmaya gidilebileceği söylentileri konuşulmaya başlandı.

RAMAZAN AYINDA BİRKAÇ HAFTA TAM KAPANMA OLACAK MI?

13 Nisan'da başlayacak Ramazan ayı ile birlikte bu süreç içerisinde tamamen ya da 2-3 hafta kadar bir tam kapanmanın, artışı durdurulamayan vaka sayısında düşüşün gerçekleşmesini sağlayabileceği düşünülüyor. Belirlenen kapanma tarihleri arasında tüm ülkede tamamen sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanabileceği dile getiriliyor.

SALGIN NE ZAMAN KONTROL ALTINA ALINABİLİR?

Dün gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısı sonrası videolu açıklama yayınlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise salgına ilişkin son durumu, "Salgın, aşılama tamamlanırsa Haziran ayı sonunda kadar kontrol altına alınabilir. Bunun üç asgari şartı var: Her birimizin, süreçte tedbirlere uyması; aşı tedariki için yaptığımız bağlayıcı olan anlaşmalara uyulması; aşı programını etkileyecek olası bir sorun yaşanmaması" ifadeleri ile açıkladı. Ülkemizde an itibariyle 14 milyondan fazla koronavirüs aşısı yapıldı.

YENİ AŞILAR NE ZAMAN GELECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşı konusunda şu anda Çin ile bir anlaşma olduğunu dile getirerek, "Oradan aldığımız ve alacağımız aşılar devam ediyor ama bu arada Almanya ile olan anlaşmamız da devam ediyor. Fakat yine Rusya ile şu anda anlaşmamız var. Rusya ile olan anlaşma da şu anda görüşmelerimiz Sağlık Bakanlıklarımızın arasında devam ediyor. Çin'den de ikinci bir paketin gelmesi söz konusu olabilir. Eğer o konuda da mutabık kalırsak bir 50 milyon daha Çin'den alabiliriz." diye konuştu.