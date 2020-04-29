Ramazanda spor saatlerine dikkat! Herbalife Nutrition Spor Eğitmeni Emine Başarır, Ramazan ayında ne zaman ve nasıl spor yapmamız gerektiğini bizler için sıraladı.

11 ayın Sultan'ı Ramazan ayı geldi çattı. Bu ayın hayatımızda önemli etkilerinin olmasının yanı sıra; vücudumuzun biyolojik saatine, metabolizmamıza, uyku düzenimize, beslenme ve spor alışkanlığımıza da etkileri söz konusu olabilmektedir. Ramazan'ın ilk günlerinden son günlerine doğru kademeli olarak sporu arttırmamız gerektiğini belirten Herbalife Nutrition Spor Eğitmeni Emine Başarır, bu ayda egzersiz yapacaklara tavsiyelerde bulundu.

Su kaybının yaşanmadığı saatlerde spor yapın

Oruç tutulurken eğer eşlik eden bir sağlık problemi yoksa fiziksel aktivite ve egzersiz yapmakta sakınca yoktur. Hatta vücudun fiziksel aktiviteden dolayı kaybettiği su ve mineral oruç tutulmayan dönem ile büyük farklılıklar sergilememektedir. Ancak buradaki kilit nokta, oruç tutulmayan dönemde kaybedilen sıvı ve mineral desteğinin anında yerine konulabilmesi ile kişinin antrenmana daha verimli devam edebilmesidir. İşte bu açıdan düşündüğümüzde 'sporun ne zaman yapılacağı ve saati önem taşıyor.

İftar öncesi veya iftarı takip eden saatlerde spor yapın

Antrenman sonrası vücudun kaybettiklerinin yerine konulması bir sonraki antrenman için oldukça önemlidir. Fiziksel aktiviteyi takiben hızlı bir toparlanma için boşalan karbonhidrat (şeker) depolarının doldurulması, sıvı-mineral kayıplarının yerine konulması, hücre yenilenmesi (özellikle kas) için protein gereksinimin hemen karşılanması gerekmektedir. Önerilebilecek en uygun antrenman dönemi; iftar öncesi veya iftarı takip eden saatlerdir (1-2 saat sonra). Bu süreçlerde yapılacak hafif egzersizler ve yürüyüşler oldukça idealdir.

İftar sonrası spor yapacaklar dikkat!

Eğer iftar yemeğinin ardından aktivite yapılacak ise iftarda fazla yağlı, sindirimi zor besinler tercih edilmemeli ve spor için yemeğin üstünden 1-2 saat geçmesi beklenilmelidir. Aktiviteyi takiben de tekrar hafif şeyler yenilebilir. İftar öğününün ara öğün ile bölünmesi, hem iftarı takiben yapılan egzersizde oluşabilecek olumsuzlukları engeller hem de metabolizma ve sindirim sistemi açısından daha ideal olur.

Kaynak: Bültenler