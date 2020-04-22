Ramazanda sloganınız her öğün sebze olsun
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Ramazanda sloganınız her öğün sebze olsun - Haberler
Diyetisyen, Güncel

Ramazanda sloganınız her öğün sebze olsun

Sağlığımızı korumak için daha da özen göstermemiz gereken bu dönemde doğru beslenmenin ipuçlarını uzmanlarından Diyetisyen Burak Alifaki veriyor.

22.04.2020 09:26 | Son Güncelleme: 22.04.2020 09:29
Ramazanda sloganınız her öğün sebze olsun

Koronavirüs salgını nedeniyle bu ramazan ayını evde karşılıyoruz.

Düzenli ve yeterli beslenme sağlık için olmazsa olmaz. Ancak ramazanda sahur ve imsak arasında 17 saati bulan, çok uzun süreli bir açlık söz konusu. Üstelik beslenme uzmanları 3 saatte 1 beslenmeyi öneriyor. Peki, oruç tutarken nasıl doğru besleneceğiz? Sorunun yanıtını DoktorTakvimi.com uzmanlarından Diyetisyen Burak Alifaki veriyor. Açlık süresini daha fazla uzatmamak için mutlaka sahura kalkılması gerektiğinin altını çizen Dyt. Alifaki, sofrada ise sadece sağlıklı seçimlere yer verilmesini öneriyor.

Sahurda protein tüketimi sizi tok tutar

"Sahurda meyve suları, aşırı çay ve kahve tüketiminden uzak durun. Baharatlı yemekler, aşırı yağlı besinler, kızartmalar tercih etmeyin" diyen Dyt. Alifaki, kahvaltılıklarla yapılan sahurun daha doğru bir seçim olacağını ifade ediyor.

Dyt. Alifaki, diğer önerilerini ise şöyle sıralıyor: "Sofranızda yumurta, peynir, süt, yoğurt mutlaka bulundurun. Proteinler sizi daha tok tutacaktır. Sofranıza domates, salatalık ve yeşillikler ekleyin. Böylece hem vitamin, mineral alır hem de lif içeriğiyle tokluk sürenizi uzatmış olursunuz. Aynı zamanda su tüketiminin ve besin alımının sınırlanmasıyla oluşabilecek kabızlığa karşı da sizi koruyacaktır. Sloganımız şu; her öğün sebze! Sahur öğününüze meyveler ve fındık, badem gibi kuru yemişler de ekleyebilirsiniz. Hem lif alımını arttırmış olur hem de sağlıklı yağlar tüketmiş olursunuz. Sahurda pilav, makarna, börek tarzı ağır karbonhidratlardan uzak durun. Bunların yerine tam tahıllı ekmek, yulaf tercih edebilirsiniz."

Sahurdan önce su içildiğinde sahurda tüketilmesi gereken miktar gıdanın alınamayabileceğini hatırlatan Dyt. Burak Alifaki, önceliğin sahurda alınması gereken enerjinin tam olarak karşılanması olduğunu, bu nedenle suyun sahur sonunda içilmesini öneriyor.

Orucunuzu sohbet eşliğinde açın, iftarınızı yavaş yavaş yapın

İftar saati yaklaştıkça kan şekerinin düşmesine bağlı olarak açlık da artabilir. Bu da iftarda çok fazla yemeye neden olabilir. "Sofra sizin, istediğiniz her şeyi yiyebilirsiniz ama yavaş yavaş" diyen Dyt. Burak Alifaki, iftarın hurma, zeytin, su ile açılmasının ardından çorba içilmesinin ve biraz dinlenmenin daha doğru olacağını anlatıyor. 15 dakika sürecek bu dinlenmenin sohbete ayrılabileceğini, ardından da ana yemeklere geçilebileceğini söyleyen Dyt. Alifaki, bu molanın nedenini ise şöyle açıklıyor: "Beynimizdeki hipotalamus bezinde bir tokluk merkezi bulunur ve bu merkez 15 dakika geç uyarılır. Belki fiziken düşündüğünüz kadar aç değilsiniz, 15 dakika bekleyerek ihtiyacınızdan fazla yemek yememiş olursunuz."

Dyt. Burak Alifaki, iftarda da tıpkı sahurda olduğu gibi ağır ve çok yağlı yemeklerden, kızartmalardan, hamur işlerinden uzak durulması gerektiğinin altını çiziyor. Dyt. Alifaki, çorbanın yanında ızgara, fırın veya sulu et yemeklerinin, az yağlı hazırladığınız sebze yemekleri veya sebze haşlamaların, yoğurt, ayran, salata tüketiminin sağlıklı ve besleyici olacağını anlatıyor. "Ramazan pidesini es geçmeyin. Sıcak sıcak alıp afiyetle yiyin ama az tüketin" diyen tatlı tüketimi için ise acele edilmemesini, çünkü bu isteğin belki 15 dakika sonra geçebileceğini belirtiyor.

Ara öğünleri es geçmeyin

Oruç tutarken ara öğünlerin atlamaması gerektiğini söyleyen Dyt. Alifaki, "İftarla sahur arasında ara öğün yapabilirsiniz. Ara öğünü meyve ve kuru yemişler eşliğinde yapmak son derece sağlıklı bir tercih olacaktır. Tatlı isteğinizi bu öğünde giderebilirsiniz. Ancak bu isteğin her gün giderilmesine izin vermeyin, haftada 1-2 gün tatlı tüketimi oldukça yeterlidir. Hafif, sütlü veya meyveli tatlılar tercih edin. Ancak normalde yiyeceğiniz 2 dilim baklava yerine 1 dilim baklava tüketmek de kötü bir adım sayılmaz" diyor.

Kaynak: Bültenler

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Haberler
Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı
Ramazan genelgesi yayımlandı: İftar, sahur, pide satışı için yeni karar Haberler
Ramazan genelgesi yayımlandı: İftar, sahur, pide satışı için yeni karar
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu Haberler
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsü yenen 2 doktorun ten renginin değişmesine açıklık getirdi Haberler
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsü yenen 2 doktorun ten renginin değişmesine açıklık getirdi
Kamu binasına Atatürk'ün posterini ters astılar Haberler
Kamu binasına Atatürk'ün posterini ters astılar
Dizi gerçek oldu! Komiser Cemal ve Ezgi aşk yaşamaya başladı Haberler
Dizi gerçek oldu! Komiser Cemal ve Ezgi aşk yaşamaya başladı
Emeklilere büyük şok! Bankalar vaat ettikleri promosyonun yarısını hesaplara yatırdı
Emeklilere büyük şok! Bankalar vaat ettikleri promosyonun yarısını hesaplara yatırdı
Maaş indirime gitmeyen Mesut Özil'e İngilizler tepki gösterdi
Maaş indirime gitmeyen Mesut Özil'e İngilizler tepki gösterdi
Son Dakika: İstanbul'da raydan çıkan tramvay, otobüse çarptı
Son Dakika: İstanbul'da raydan çıkan tramvay, otobüse çarptı
Son Dakika: İstanbul'da Ramazan ayında pide 3 liradan satılacak
Son Dakika: İstanbul'da Ramazan ayında pide 3 liradan satılacak
Türkiye, solunum cihazının parça tedarikinde ABD'ye yardımcı olacak
Türkiye, solunum cihazının parça tedarikinde ABD'ye yardımcı olacak
Ceset kokularını alan kargalar, ABD'de korku filmlerini aratmayan görüntüler ortaya çıkardı
Ceset kokularını alan kargalar, ABD'de korku filmlerini aratmayan görüntüler ortaya çıkardı
Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kalan kadın, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü
Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kalan kadın, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin koronavirüs tablosuyla yaptığı 'esprili' paylaşıma tepki yağdı
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin koronavirüs tablosuyla yaptığı "esprili" paylaşıma tepki yağdı
Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladı
Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladı
Demet Akalın'ın 'Türk yemekleri, İtalyan yemekleri ile yarışamaz' diyen Şeyma Subaşı'na verdiği yanıt şaşırttı
Demet Akalın'ın "Türk yemekleri, İtalyan yemekleri ile yarışamaz" diyen Şeyma Subaşı'na verdiği yanıt şaşırttı
Son dakika: Benzine 31, motorine 41 kuruş indirim gelecek
Son dakika: Benzine 31, motorine 41 kuruş indirim gelecek
Antalya'da bir hırsız, kasiyerin yüzüne kola fırlatıp market soydu
Antalya'da bir hırsız, kasiyerin yüzüne kola fırlatıp market soydu
Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti
Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti
Koronavirüse iki kez yakalanan İlknur hemşire, nasıl iyileştiğini anlattı
Koronavirüse iki kez yakalanan İlknur hemşire, nasıl iyileştiğini anlattı
Bayrampaşa Sebze Hali'nde oluşan kilometrelerce kuyruk havadan görüntülendi
Bayrampaşa Sebze Hali'nde oluşan kilometrelerce kuyruk havadan görüntülendi
Survivor'da kavga eden Yasin ve Barış, 3 ödül oyununda men edildi
Survivor'da kavga eden Yasin ve Barış, 3 ödül oyununda men edildi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vaka sayısında 7 ile 10 gün içinde tepe noktaya gelebiliriz
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vaka sayısında 7 ile 10 gün içinde tepe noktaya gelebiliriz
Haluk Levent, virüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun çocuklarına burs verecek
Haluk Levent, virüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun çocuklarına burs verecek
Fenerbahçe, Caner Erkin transferini bitiriyor
Fenerbahçe, Caner Erkin transferini bitiriyor
Gündemi sarsan iddia: CHP Üsküdar İlçe Başkanı, İletişim Başkanı Altun'un evini fotoğraflamak isterken yakalandı
Gündemi sarsan iddia: CHP Üsküdar İlçe Başkanı, İletişim Başkanı Altun'un evini fotoğraflamak isterken yakalandı
Survivor 2020'de adaya veda eden isim Ezgi Hocaoğlu oldu
Survivor 2020'de adaya veda eden isim Ezgi Hocaoğlu oldu
Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: 'Plato çizdik' demek insanı yanıltır, birçok ülke bu yanılgıya düştü
Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: 'Plato çizdik' demek insanı yanıltır, birçok ülke bu yanılgıya düştü
Nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan Kahramanmaraş'ta görüntülendi
Nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan Kahramanmaraş'ta görüntülendi
Ümit Özat: 6-0'lık derbide Galatasaray'a 5-2 yenilebilirdik
Ümit Özat: 6-0'lık derbide Galatasaray'a 5-2 yenilebilirdik
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Özkoç Süleyman Soylu Fahrettin Altun Meral Danış Beştaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Fettah Can Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Yıldız Tilbe
Spor Falcao Mesut Özil Loris Karius Ergin Ataman Sergen Yalçın
Daha Fazla Nisan Futbolcu 23 Nisan İngiltere
Şu an buradasınız: Ramazanda sloganınız her öğün sebze olsun - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.4.2020 11:20:04. #1.14#
title