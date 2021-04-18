Ramazanda sıcak pideler İmren ustadan
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Ramazanda sıcak pideler İmren ustadan

Ramazanda sıcak pideler İmren ustadan
Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk - Haberler | Güncel

Amasya'nın Taşova ilçesinde yaşayan ve eşinden öğrendiği fırıncılık mesleğini başarıyla sürdüren İmren Öztürk, ramazan ayında da müşterilerine sıcak pide çıkartıyor.

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Amasya'nın Taşova ilçesinde yaşayan ve eşinden öğrendiği fırıncılık mesleğini başarıyla sürdüren İmren Öztürk, ramazan ayında da müşterilerine sıcak pide çıkartıyor.

Evli ve iki çocuk annesi Öztürk, AA muhabirine, fırıncılık yapan eşiyle 3 yıl önce Taşova ilçesine taşınarak iş yeri açtıklarını söyledi.

İş yerini eşiyle beraber işlettiklerini belirten Öztürk, "Bu işi eşimden burada öğrendim. Erkek işi olarak görüldüğü için insanlar beni pide pişirirken görünce şaşırıyordu. İlk başlarda bayan olarak benim bu işi yaptığımı görünce yadırgamalar oldu ancak göre göre alıştılar. Şimdi ise daha iyi." dedi.

Kadınlar olarak hijyen ve temizliğe daha çok önem verdiklerini, vatandaşların bu nedenle kendilerine daha fazla güvendiğini dile getiren Öztürk, "Ramazandan önce lahmacun, pide çeşitleri, poğaça, börek, simit ve kuru pasta yapıyorduk. Ramazan ayında ağırlıklı olarak pide çıkartıyoruz." ifadesini kullandı.

Kadınları cesaretli olmaya davet eden Öztürk, "İstedikleri takdirde her istedikleri işleri yapabilirler" dedi.

Uğur Öztürk de Taşova'daki fırında işle ilgili bildiklerini eşine de öğrettiğini söyleyerek, "Birlikte omuz omuza vererek iş yerimizi işletmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk

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