Ramazanda Sağlıklı Beslenmenin püf noktaları
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Ramazanda Sağlıklı Beslenmenin püf noktaları

Ramazanda Sağlıklı Beslenmenin püf noktaları
05.05.2020 17:13 | Son Güncelleme: 05.05.2020 17:13

Snob Magazin'in yazarı Diyetisyen Cansu Büyükbaş, Ramazanda Sağlıklı Beslenmenin püf noktalarını anlattı.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte akıllarda ramazanda sağlıklı beslenmek ve kilo vermek mümkün mü soruları oluşmaktadır.

Ramazan denildiğinde akla ihtişamlı sofralar ve bol çeşitli yemekler gelse bile unutulmamalıdır ki ramazanın anlamı vücudu dinlendirmektir. O yüzden bu ayda normal beslenme düzeni dışına çıkılmamalı ve öğünlerde aşırı yükleme yapılmamalıdır.

Ramazanda Sağlıklı Beslenmek İçin;

Orucunuzu çorba ile açın

Uzun süre aç kalan mideyi sindirime hazırlamak için ılık, içimi kolay sıvı bir besin olan çorbayı tercih etmek en doğru seçimdir. Çorbanın yavaş içimi ve çorbadan sonra bekleme süresinin bırakılması hem hızlı yeme istediğini baskılar hem de hazımsızlık problemi yaşamanızı önler.& ;

Günde 2.5-3 litre su için. Çay- kahve tüketimini kısıtlayın

Oruç tutarken vücudu susuz bırakmamak gerekir. Bu yüzden iftara su içerek başlamak, iftardan sahura kadar olan sürede bol su içmek ve sahuru su ile sonlandırmak önemlidir. Çay, kahve suyun yerini tutmadığı gibi idrarla su atımına sebep olur. Dolayısıyla kafein içeren bu içecekler kısıtlanmalı, suya ağırlık verilmelidir.

Mutlaka sahur yapın

Günde tek öğün beslenerek vücudun ihtiyaçlarını karşılamak mümkün değildir. Eğer sahura kalkamıyorsanız yatmadan önceki son öğününüzü mümkün olduğu kadar geç tüketmeye çalışın. Fakat uyku sırasında sindirim yavaşlayacağı için çok yemek vücudunuzu zorlayacaktır. Bunu unutmayın.

Kaliteli protein tüketin

Uzun süreli açlık dolayısıyla sahurda kaliteli protein tüketerek hem kas kütlesini korumak hem de gün içinde tokluk hissini daha uzun süre hissetmek mümkündür. Aynı zamanda kaliteli karbonhidrat ve kaliteli protein içeren dengeli öğünler şeker dengenizin daha stabil kalmasını sağlayacak böylece daha az yorgunluk hissi yaşayacaksınız.

Şarküteri tüketmeyin

Salam, sosis, sucuk gibi besinler oruç süresince içerdiği fazla sodyum ve nitratlar sebebi ile susuzluğun artmasına neden olur. Bu da oruç tutmayı güçleştirir

Taze sebze tüketin

Kan şekerini daha yavaş yükselten, nişasta içermeyen sebzeler bolca yenilebilecek düşük kalorili ve sağlıklı besinlerdir.

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları (1)
AVNİ: yemeklerin kralı tirit yemeğidir.tatlılarım kralı kabak tatlısı.çorbaların ise mercimek çorbası.
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