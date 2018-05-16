Ramazanda Sağlıklı Beslenme Önerisi

MARDİN - ?Mardin İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, oruç tutarken yeterli ve dengeli beslenmeye özen gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Yavuz, yaptığı yazılı açıklamada, ramazanda yeterli ve dengeli beslenme konusunda uyarılarda bulundu.

Vatandaşların, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan diyetisyenlerin sağlıklı beslenme ve yaşam konularında ücretsiz destek alabileceklerini belirten Yavuz, şu fadeleri kullandı:

"Yapılan en büyük hatalardan birisi de çok hızlı bir şekilde, çok yüksek miktarda besin tüketmektir. Beyin doyma emrini yemekten 15-20 dakika sonra verir. Çok hızlı yemek yendiğinde bu süre zarfında fazla miktarda enerjisi yüksek besinler yenilir ve bu durum hem sağlık açısından risk oluşturabilir, hem de ilerleyen günlerde kilo almaya zemin hazırlayabilir."

Yavuz, sıcaklık ve nem artışına bağlı olarak vücut ısısının arttığını, metabolizmanın bu yeni duruma uyum sağlamaya çalıştığını ve sıcaklıkların etkisiyle artan terlemeyle yeterince sıvı alınmazsa su ve mineral kaybı sonucu bayılma, bulantı ve baş dönmesi gibi sağlık problemleri yaşanabildiğini ifade etti.

Günde en az 12-14 bardak su içilmesi gerektiğini kaydeden Yavuz, bununla birlikte ramazan ayında sıvı ihtiyacını da karşılayacak ayran, taze sıkılmış meyve-sebze suları ve sade sodanın tüketilmesini istedi.

Yavuz, şunları ifade etti:

"Oruç tutarken yeterli ve dengeli beslenmeye özen gösterin. Tek seferde büyük porsiyonlar yerine, iftardan sonra aralıklarla her seferinde azar azar küçük porsiyonlar şeklinde beslenin. Yemeklerinizi hızlı yemekten kaçının, yavaş yavaş ve iyice çiğneyerek tüketin. Sahur öğününüzü atlamayın, mutlaka yapın. Sahurda süt, yoğurt, peynir, yumurta, tam tahıllı ekmekler gibi yiyeceklerden oluşan hafif bir kahvaltı yapabilir, ya da çorba, zeytinyağlı yemekler, yoğurt ve salatadan oluşan bir öğün tercih edebilirsiniz."