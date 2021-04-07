Ramazanda kuaförler açık mı? Ramazan ayında hangi illerde kuaför ve berberler açık mı?

Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artış sebebiyle Raman ayı boyunca birçok önlem alındı. Ramazanda kuaförler açık mı? Ramazan ayında hangi illerde kuaför ve berberler açık mı?

Ramazan ayı boyunca kafeler başta olma üzere birçok işletme online servise geçecek. Peki, Ramazanda kuaförler açık mı? Ramazan ayında hangi illerde kuaför ve berberler açık mı?

RAMAZAN'DA KUAFÖRLER AÇIK MI?

Ramazan ayı boyunca hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak. Ülke genelinde başlayan sokağa çıkma kısıtlamasında hafta sonu kuaförler kapalı olması bekleniyor. Hafta içi ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER

Çok yüksek riskli grubu temsil eden kırmızı kategorideki iller nüfusumuzun % 80'ini temsil eden 58 şehre ulaşmıştır. Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21:00 ve 05 olarak her gün devam edecektir. Kırmızı kategorideki illerde, pazar günü uygulanan kısıtlama artık cumartesi ve pazar olarak sürecektir. Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın %50 kapasite şekilde çalışabilecektir. Kapanma saati sonrası ve sokak kısıtlaması günlerindeki paket servisi devam edecektir. Ramazan ayında fedakarlık yapacağız. Ülke genelinde hafta sonu sınırlaması uygulayacağız. Sadece Ramazan boyunca lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandıracak. Yine ramazan boyunca toplu iftar ve sahur gerçekleştirilemeyecektir. Kafe ve lokantalara bazı katkılar sağlayacağız. Nisan ve Mayıs aylarınca normalleşme ve izin kapsamın sigorta desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarının primleri desteklenecek nakdi yardım yapılacaktır.