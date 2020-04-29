Ramazanda kasaplara sıkı denetim Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından, Ramazan ayı ile birlikte denetimlerini sıklaştırırken ilçe genelinde hizmet veren kasaplara, hijyen ve kalite kontrol denetimleri uygulandı.

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından, Ramazan ayı ile birlikte denetimlerini sıklaştırırken ilçe genelinde hizmet veren kasaplara, hijyen ve kalite kontrol denetimleri uygulandı.

Alanya Belediyesi, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte sosyal faaliyetlerine hız verirken, rutin işlerini de aksatmadan sürdürüyor. Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Alanya genelinde faaliyet gösteren kasaplara denetim gerçekleştirdi. Gıda mühendislerinin de iştirakiyle gerçekleşen denetimlerde kasaplarda satılan ürünlerin genel kalitesi, işletmelerin hijyen durumu, çalışanların kılık kıyafeti ve ürünlerin saklama koşulları incelendi. İşletmecilere ve çalışanlara genel hijyen kurallarından ödün vermeden çalışılmasının insan sağlığı açısından önemini anlatan ekipler, tüm dünyada etkisini gösteren covid-19 tedbirleri kapsamında alınan sosyal mesafe, maske ve eldiven kullanımı gibi önlemlerin de gözetilerek satış yapılması gerektiğinin altını çizdiler. Denetimler, daha öncesinde olduğu gibi Ramazan ayında da belirli aralıklarla devam edecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA