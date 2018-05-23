Ramazanda Kalp Hastalarına Uyarılar

Medicana Samsun Hastanesi Kardiyoloji Bölümünden uzman doktor Ferruh Gürkaynak, oruç tutan kalp hastalarına uyarıda bulundu.

Gürkaynak, yaptığı yazılı açıklamada, ramazan ayının bu yıl da uzun ve sıcak günlere denk gelmesi nedeniyle özellikle kalp hastalarının dikkatli olması gerektiğini, vücutta görülen sıvı ve tuz kaybı nedeniyle sağlıklı kişilerde bile tansiyon, kalp ritminde bozukluk, baygınlık ve kan şekerinde düşme gibi sorunların ortaya çıkabileceğine işaret etti.

Gürkaynak,15 saatlik açlığın kalp hastaları için tehlikeli olabileceğini ifade ederek, şu uyarılarda bulundu:

"Bu süre içinde hayati ilaçlarını uygun aralıkla alamayacakları gibi hastaların elektrolit, su ve tuz kaybı da dikkate alınmalıdır. 15 saat boyunca yeterli su alınamaması tansiyon düşüklüğü, fenalık hissi ile sonuçlanarak kalpte sorunlar oluşturabilir. Kanın koyulaşmasına bağlı olarak toplardamar tıkanmaları ve koroner damarların tıkanmasına bağlı kalp krizi, beyin damarlarının tıkanmasına bağlı felç olabilir."

Oruç tutacakların uyku düzenine dikkat etmesi gerektiğini, mümkünse öğlen uyumalarını tavsiye eden Gürkaynak, iftarda ve sahurda tıka basa yemenin mide ve kalbe baskı yapacağını, sahurda mümkün olduğu kadar tuzlu ve tatlı olmayan, doyuruculuğu yüksek yemekler seçilmesini, kalp krizi riskine karşı da sahurda çay ve kahve içilmemesini önerdi.

Gürkaynak, su alımı ve oruç sırasındaki su kaybına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Yeterli sıvı alımı çok önemlidir. Kişinin, gün içinde kaybettiği suyu geri kazanmak için yeterli miktarda sıvı almaması, kanın koyulaşmasına ve daralmış bacak, beyin ve kalp damarlarının pıhtı ile tıkanmasına, kalp krizlerine yol açmaktadır. Ramazanda su kaybına neden olan kötü bir alışkanlık da sahurda koyu çay ve kahve tüketimidir. İdrar sökücü özelliği nedeniyle gün içinde su kaybına neden olan bu alışkanlığın iftar sonrasına bırakılması, sahurda ise su tüketilmesi gerekir."

Sigara kullanımı konusunda da uyarılarda bulunan Gürkaynak, sahurda sigara içip yatmanın, iftara sigara içerek başlamak ya da az bir miktar yemeğin hemen ardından art arda sigara içmenin son derece tehlikeli olduğunu sözlerine ekledi.