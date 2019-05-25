Ramazanda istavrit tezgahları süslüyor

Denizlerde 15 Nisan'da sona eren av sezonunun ardından küçük tekne balıkçıları tarafından avlanan istavrit, ramazanda tezgahları süsledi.

Av yasağının başlamasının ardından tekneleriyle Marmara'ya açılan küçük balıkçıların avladıkları istavrit, menekşe, barbunya ve tekir gibi balıklar tezgahlarda yerini aldı.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, vatandaşların ramazan ayında daha çok mevsim balıklarını tükettiğini söyledi.

Pehlivanoğlu, ramazanda balıkçıların ağlarına daha çok istavrit takıldığını ifade ederek, "Balıkçılar daha çok istavrit ve mevsim balıklarına ağ atıyor. Bu mevsimde tutulan istavrit hem lezzetli hem de hafif olduğu için vatandaşlar onu tercih ediyor. Vatandaşlarımız 'sezon bitti tezgahlarda taze balık olmaz' diye asla düşünmesin. Tezgahlarda her zaman taze balık mevcuttur." dedi.

Tekirdağ'da balıkçılık yapan Hasan Erol da küçük tekne balıkçılarının avlanmaya devam ettiğini ve tezgahlarda her zaman taze balık olduğunu dile getirdi.

Erol, ramazanda tezgahların gözdesinin istavrit olduğunu belirterek, "15 Nisan'dan sonra sadece büyük gırgırlara yasak başladı. Diğer balıkçılar avlanmaya devam ediyor. Tezgahlarda istavrit, menekşe, barbunya, tekir, gibi balıklar var. Herkesin damak tadına göre balık var tezgahlarımızda. Ramazan ayında insanlar daha hafif balıkları tüketiyor. İstavrit hafif olduğu için daha çok tercih ediliyor. Daha çok ızgarada yapılıp tüketiliyor. Izgara ve tavada tüketilen balıklar tercih ediliyor." ifadelerini kullandı.

Bu yıl balık az olduğu için fiyatların diğer yıllara göre yüksek olduğunu aktaran Erol, ramazanda fiyatlarda artış olmadığını kaydetti.

Kaynak: AA