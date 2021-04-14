Ramazanda ihtiyaç sahiplerinin yüzü gülüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ramazanda ihtiyaç sahiplerinin yüzü gülüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Ramazanda ihtiyaç sahiplerinin yüzü gülüyor

Eskişehir'de Yeşiltepe Mahallesi Muhtarı Meryem Kuş Açıkgöz, yardımsever vatandaşların da desteğiyle Ramazan ayında ihtiyaç sahibi 425 haneye erzak kolisi dağıtıyor.

Edirne diken üstünde! Vaka oranı 9 kat arttı, kent merkezi haritada kırmızıyla kaplandı
Edirne diken üstünde! Vaka oranı 9 kat arttı, kent merkezi haritada kırmızıyla kaplandı
Elinde bir tomar parayla video çekti: Birazdan hepsini vatandaşlara dağıtacağız
Elinde bir tomar parayla video çekti: Birazdan hepsini vatandaşlara dağıtacağız

Eskişehir'de Yeşiltepe Mahallesi Muhtarı Meryem Kuş Açıkgöz, yardımsever vatandaşların da desteğiyle Ramazan ayında ihtiyaç sahibi 425 haneye erzak kolisi dağıtıyor.

Korona virüs salgınının gölgesinde geçen Ramazan ayında ihtiyaç sahibi pek çok vatandaş iftar çadırlarından mahrum kaldı. Covid-19 tedbirleri kapsamında yeni kısıtlama kararları alınırken, virüsün yayılmasını engellemek için toplu iftarlar yasaklandı. Eskişehir'de Yeşiltepe Mahallesi Muhtarı Meryem Kuş Açıkgöz, mahalledeki ihtiyaç sahibi vatandaşları yalnız bırakmadı. Açıkgöz, çok sayıda yardımseverin de desteğiyle mahalledeki 425 haneye 600 TL değerinde Ramazan kolisi dağıtıyor. Ayrıca Yeşiltepe Muhtarlığı, Ramazan boyunca her akşam iftar için 200 haneye çorba ve pide dağıtımı gerçekleştirecek.

"Çocuklarına bir dilim ekmek götüremeyen anne ve babalarımız var"

Ramazan ayının yardımlaşma, birlik ve beraberlik açısından önemine değinen Yeşiltepe Muhtarı Meryem Kuş Açıkgöz, "Mübarek Ramazan ayı paylaşma, birlik ve beraberlik içerisinde yaşama ve yardımlaşma bakımından bizlere yol gösterir. Bu ayda evinde bir tencere yemek olmayan, çocuklarına bir dilim ekmek götüremeyen anne ve babalarımız var. Bizler bu ayda bu ailelere karşı daha duyarlıyız. Ramazan ayı münasebetiyle bizlere çok sayıda yardım etmek isteyen vatandaş ulaşıyor. Bu vatandaşlardan gelen yardımları alarak, daha önceden çıkarmış olduğumuz listede bulunan ihtiyaç sahiplerine hep birlikte dağıtıyoruz. Yardım eden vatandaşlarımız da bu sayede ettikleri yardımın nereye gittiğini kendi elleriyle vererek görüyorlar. Bunun yanı sıra yine gelen yardımlarla mahallemizde Ramazan ayı boyunca her gün yaklaşık 200 haneye çorba ve pide dağıtımı yapmaya başladık. Allah çorbada tuzu bulunanların yardımlarını kabul etsin" dedi. - ESKİŞEHİR

Ramazanda ihtiyaç sahiplerinin yüzü gülüyor
Ramazanda ihtiyaç sahiplerinin yüzü gülüyor
Ramazanda ihtiyaç sahiplerinin yüzü gülüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mustafa Şentop Süleyman Soylu Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Erken Hazal Kaya Burak Sergen Demet Özdemir
Spor Yılmaz Vural Sergen Yalçın Ali Palabıyık Oğuzhan Özyakup Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ramazanda ihtiyaç sahiplerinin yüzü gülüyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 15:20:26. #1.15#

title