Ramazanda ihtiyaç sahiplerinin yüzü gülüyor

Eskişehir'de Yeşiltepe Mahallesi Muhtarı Meryem Kuş Açıkgöz, yardımsever vatandaşların da desteğiyle Ramazan ayında ihtiyaç sahibi 425 haneye erzak kolisi dağıtıyor.

Eskişehir'de Yeşiltepe Mahallesi Muhtarı Meryem Kuş Açıkgöz, yardımsever vatandaşların da desteğiyle Ramazan ayında ihtiyaç sahibi 425 haneye erzak kolisi dağıtıyor.

Korona virüs salgınının gölgesinde geçen Ramazan ayında ihtiyaç sahibi pek çok vatandaş iftar çadırlarından mahrum kaldı. Covid-19 tedbirleri kapsamında yeni kısıtlama kararları alınırken, virüsün yayılmasını engellemek için toplu iftarlar yasaklandı. Eskişehir'de Yeşiltepe Mahallesi Muhtarı Meryem Kuş Açıkgöz, mahalledeki ihtiyaç sahibi vatandaşları yalnız bırakmadı. Açıkgöz, çok sayıda yardımseverin de desteğiyle mahalledeki 425 haneye 600 TL değerinde Ramazan kolisi dağıtıyor. Ayrıca Yeşiltepe Muhtarlığı, Ramazan boyunca her akşam iftar için 200 haneye çorba ve pide dağıtımı gerçekleştirecek.

"Çocuklarına bir dilim ekmek götüremeyen anne ve babalarımız var"

Ramazan ayının yardımlaşma, birlik ve beraberlik açısından önemine değinen Yeşiltepe Muhtarı Meryem Kuş Açıkgöz, "Mübarek Ramazan ayı paylaşma, birlik ve beraberlik içerisinde yaşama ve yardımlaşma bakımından bizlere yol gösterir. Bu ayda evinde bir tencere yemek olmayan, çocuklarına bir dilim ekmek götüremeyen anne ve babalarımız var. Bizler bu ayda bu ailelere karşı daha duyarlıyız. Ramazan ayı münasebetiyle bizlere çok sayıda yardım etmek isteyen vatandaş ulaşıyor. Bu vatandaşlardan gelen yardımları alarak, daha önceden çıkarmış olduğumuz listede bulunan ihtiyaç sahiplerine hep birlikte dağıtıyoruz. Yardım eden vatandaşlarımız da bu sayede ettikleri yardımın nereye gittiğini kendi elleriyle vererek görüyorlar. Bunun yanı sıra yine gelen yardımlarla mahallemizde Ramazan ayı boyunca her gün yaklaşık 200 haneye çorba ve pide dağıtımı yapmaya başladık. Allah çorbada tuzu bulunanların yardımlarını kabul etsin" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı