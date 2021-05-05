Ramazanda hurmanın porsiyonsuz tüketimi, kan şekerinde dalgalanmalara yol açabilir

Medipol Sefaköy Üniversite Hastanesi'nden Diyetisyen Gizem Topuzlu, hurmanın, içeriğindeki potasyum, kalsiyum, magnezyum, demir, selenyum, fosfor, çinko, ve bakır gibi mineraller ve B, A, C, D, K vitaminleriyle tam antioksidan deposu olduğunu belirterek, "Ancak sağlıklı bireyler günde üç...

Medipol Sefaköy Üniversite Hastanesi'nden Diyetisyen Gizem Topuzlu, hurmanın, içeriğindeki potasyum, kalsiyum, magnezyum, demir, selenyum, fosfor, çinko, ve bakır gibi mineraller ve B, A, C, D, K vitaminleriyle tam antioksidan deposu olduğunu belirterek, "Ancak sağlıklı bireyler günde üç taneyi geçmemeli. Diyabet hastaları ise ani şeker dalgalanmalarına karşı hurmayı süt, yoğurt ve kefirle tüketmeli." ifadelerini kullandı.

Medipol'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Diyetisyen Gizem Topuzlu, ramazanda iftar ve sahur sofralarında eksik edilmeyen hurmanın porsiyonsuz tüketilmesinin, kan şekerinde dalgalanmalara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Hurmanın kuruyemiş veya süt, yoğurt ve kefir gibi süt ürünleri ile birlikte tüketilmesi gerektiğini bildiren Topuzlu, şunları kaydetti:

"Hurmayı bu şekilde yemek özellikle şeker hastalarını ani kan şekeri değişikliklerine karşı korur. İftar sofralarının gözdesi hurma, içeriğindeki potasyum, kalsiyum, magnezyum, demir, selenyum, fosfor, çinko, ve bakır gibi mineraller ve B, A, C, D, K vitaminleriyle tam antioksidan deposu. Ancak sağlıklı bireyler günde üç taneyi geçmemeli. Diyabet hastaları ise ani şeker dalgalanmalarına karşı hurmayı süt, yoğurt ve kefirle tüketmeli.

Ramazan döneminde oruç esnasında uzun süreli açlık sonrası kan şekeri dengesinin bozulur, dalgalanan kan şekeri bizi karbonhidrat içeriği yüksek besin grubu olan tatlılara yönlendiriyor. İftar sonrası bol kalorili tatlılar tüketmek yerine zengin besin değeri olan hurma tam bir kan şekeri dengeleyicidir."

"Hücre yenilenmesiyle yaşlanmayı geciktirir"

Kilo kontrolü için hurmayı tüketirken porsiyona dikkat edilmesi gerektiğini dile getiren Topuzlu, "2 orta boy hurma 1 porsiyon meyveye denk gelir ve yaklaşık 60 kaloridir. Gün içinde 2-3 adet hurma tüketilmesi uygundur." önerisinde bulundu.

Topuzlu, hurmanın insan sağlığı üzerindeki faydalarına da değindi.

Antioksidan deposu olmasının yanı sıra, hurmanın hem kan şekerini dengeleyici etkisinin olduğunu, hem de yüksek lif içeriğiyle sindirim sistemini desteklediğini bildiren Topuzlu, "Cilt sağlığının korunmasında rol oynar, hücre yenilenmesiyle yaşlanmayı geciktirir. Potasyum kaynağı olan hurma, kan basıncı dengesini sağlamada yardımcı olur. Böylelikle kalp-damar sağlığının korunmasında rol oynar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu