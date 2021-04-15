İZMİR RAMAZANDA GÜVENLİ GIDA İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
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İZMİR RAMAZANDA GÜVENLİ GIDA İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GIDA Mühendisleri Odası İzmir Şube Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Toprak, ramazanda güvenli beslenmek için nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı.

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GIDA Mühendisleri Odası İzmir Şube Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Toprak, ramazanda güvenli beslenmek için nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı. Yemeklerin tüketilecek kadar ısıtılması ve tekrar tekrar ısıtmaktan kaçınılması gerektiğini söyleyen Toprak, "Etli yemekleri 1 ila 2 gün, etsiz yemekleri ise 3 ila 4 gün dolapta tutmamız gerekiyor. Çiğ et, balık, tavuk veya yumurtaya dokunduktan sonra mutlaka elimizi yıkamamız gerekiyor. Yumurtaları kullanmadan hemen önce yıkamalıyız" dedi.

Ramazanda oruç tutan kişilerin yeme düzeninde birçok alışkanlık, değişim gösteriyor. Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Toprak, ramazanda güvenli beslenmek için nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı. Herkesin beslenme şeklinin değiştiğini vurgulayan Toprak, "Açlık sürelerimiz uzuyor. Bu nedenle sağlıklı ve dengeli beslenmenin dışında mutlaka güvenli gıdaları tüketmek gerekiyor. Her zaman bunu yapmak gerekir ama bu dönemde biraz daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Ramazan ayında gıda güvenliği için şunu yapmamız gerekir. Özellikle iftar ve sahur arasında yemekleri dışarıda, ortam sıcaklığında bırakmamız gerekiyor. Yemekleri yiyeceğimiz kadar ısıtmamız ve tüketmemiz lazım. Tekrar tekrar ısıtmaktan kaçınmamız gerekiyor" dedi.

YARDIM KOLİLERİ HAZIRLANIRKEN HİJYENE DİKKAT

Ramazan kolileri hazırlanırken mutlaka maske ve eldiven kullanılması gerektiğini de söyleyen Toprak, "Bu kolilerin içine konulacak ürünlerin son kullanım tarihlerine, tavsiye edilen tüketim tarihlerine bakılması gerekiyor. Gıda dışında kolilerin içine herhangi bir ürün örneğin dezenfektan konulmaması önemli. Dağıtımda da hijyen kurallarına uyulması lazım. Uzun pide kuyruklarına dikkat edilmesi gerekiyor. Bunun dışında israfa da bu dönem çok dikkat edilmesi gerekli. Gel- al noktalarında da insanların maske ve hijyen kurallarına göre hareket etmesi önemli. Ürünleri sofrada çok fazla bekletmemek gerekli" diye konuştu.

YEMEKLERİ O SÜRELER İÇİNDE TÜKETİN

Alışverişe giderken liste hazırlanmasını öneren Toprak, "Aldığımız ürünlerin Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce verilmiş işletme kayıt onay numarası olması gerekiyor. Son veya tavsiye edilen tüketim tarihlerine bakmak gerekli. Bunun dışında etli yemekleri 1 ila 2 gün etsiz yemekleri 3 ila 4 günden fazla dolapta tutmamamız gerekiyor. Çiğ et, balık, tavuk veya yumurtalara dokunduktan sonra mutlaka elimizi yıkamamız gerekiyor. Yumurtaları kullanmadan hemen önce yıkamalıyız" ifadelerini kullandı.

İZMİR RAMAZANDA GÜVENLİ GIDA İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
İZMİR RAMAZANDA GÜVENLİ GIDA İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
İZMİR RAMAZANDA GÜVENLİ GIDA İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
İZMİR RAMAZANDA GÜVENLİ GIDA İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
İZMİR RAMAZANDA GÜVENLİ GIDA İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
İZMİR RAMAZANDA GÜVENLİ GIDA İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
İZMİR RAMAZANDA GÜVENLİ GIDA İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
İZMİR RAMAZANDA GÜVENLİ GIDA İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
İZMİR RAMAZANDA GÜVENLİ GIDA İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
İZMİR RAMAZANDA GÜVENLİ GIDA İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
İZMİR RAMAZANDA GÜVENLİ GIDA İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
İZMİR RAMAZANDA GÜVENLİ GIDA İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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