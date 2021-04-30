Ramazanda 'Fışfış Tatlısı'na ilgi
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Ramazanda 'Fışfış Tatlısı'na ilgi

İhlas Haber Ajansı / ERDAL AKBUĞA - Haberler | Güncel

Ramazanda 'Fışfış Tatlısı'na ilgi Ramazan Ayında iftar sofranın en hafif tatlısı olarak bilinen Malatya yöresine ait yumurta tatlısı, yani diğer ismi ile fışfış tatlısı büyük ilgi görüyor.

Ramazanda 'Fışfış Tatlısı'na ilgi

MALATYA - Ramazan Ayında iftar sofranın en hafif tatlısı olarak bilinen Malatya yöresine ait yumurta tatlısı, yani diğer ismi ile fışfış tatlısı büyük ilgi görüyor. Osmanlı sarayının en lezzetli tatlısı olarak bilinen fışfış tatlısı, Ramazan ayında sofralarda tercih edilen tatlıların arasında yer alıyor.

Malatya'da fışfış tatlısı imalatı yapan ev yemekleri işleticisi Nalan Sakar, fışfış tatlısın geçmişten günümüze gelen bir tatlı olduğunu belirtti. Sakar, Osmanlı sarayının en lezzetli tatlısı olarak bilindiğine parmak basararak, "Fışfış tatlısı annelerimiz ve annelerimiz tamamen mutfakta yaptığı bir tatlıydı. Biz bu yöresel ürünümüzü kaybetmemek için tekrar canlandırmak için yapmayı denedik. İmalatına başladığımızda buyana çok güzel dönüşümler oldu " ifadelerini kullandı.

Fışfış tatlısı malzemesinin hem ekonomik hemde hafif bir tatlı olmasından tercih edildiğine dikkat çeken Nalan Sakar, "Yaptığımız fışfış tatlısı tamamen doğal glikoz içermiyor. Malatya pancar şekerinden yapıyoruz.

Evde de kolay yapılan bir tatlı. Kullandığımız malzemeler yumurta, yoğurt, kabartma tozu. Bu malzemeler çukur bir kapta iyice karıştırılır, un ilave edilerek karıştırma işlemine devam edilir. Kek hamuru kıvamında bir hamur yapılır. Çukur bir kaba sıvı yağ konur, iyice ısıtılır, kızgın yağa kaşıkla parça parça atılarak kızartılır. Soğuk şuruba atılır, şurubunu çektikten sonra servis tabağına alınır, kalan şurup üzerine gezdirilir. Afiyetle yenilir" şeklinde konuştu.

Ramazanda 'Fışfış Tatlısı'na ilgi
Ramazanda 'Fışfış Tatlısı'na ilgi
Ramazanda 'Fışfış Tatlısı'na ilgi
Ramazanda 'Fışfış Tatlısı'na ilgi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDAL AKBUĞA

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