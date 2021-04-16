Ramazanda fırın denetimleri aralıksız sürecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ramazanda fırın denetimleri aralıksız sürecek

Ramazanda fırın denetimleri aralıksız sürecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte fırın denetlemeleri yaptı.

İsrail, Ramazan ayında yine Gazze'yi bombaladı! Saldırıya tepkiler çığ gibi büyüdü
İsrail, Ramazan ayında yine Gazze'yi bombaladı! Saldırıya tepkiler çığ gibi büyüdü
Sahurda ne yersek gün boyu tokluk hissederiz? İşte cevabı
Sahurda ne yersek gün boyu tokluk hissederiz? İşte cevabı

Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte fırın denetlemeleri yaptı. Pide ve ekmeklerin gramajı, fiyatı, tarife ve hijyen kurallarına uygun olup olmadığı ile ilgili kontrollerin yapıldığı denetimlerde kurallara uymayan işletmeler uyarılırken denetimlerin ramazan ayı boyunca kesintisiz devam edeceği bildirildi.

Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı nedeniyle pide üretimi yapan fırınları denetledi. Denetimlerde pide ve ekmeklerin gramajı, fiyatı, tarife ve hijyen kurallarına uygun olup olmadığı ile ilgili kontroller yapılırken; pidelerin sağlıklı şartlarda üretilmesi, gramajı ve fiyatına dikkat edilmesi gerektiği konularında uyarılarda bulunuldu. Kurallara uymayan işletmeler uyarıldı. Denetimler Ramazan ayı süresince devam edecek. - MANİSA

Ramazanda fırın denetimleri aralıksız sürecek
Ramazanda fırın denetimleri aralıksız sürecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Faik Öztrak Ziya Selçuk Nikos Dendias Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Hazal Kaya Burak Deniz Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Metin Oktay Fatih Terim Caner Erkin Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ramazanda fırın denetimleri aralıksız sürecek
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 11:21:51. #1.16#

title