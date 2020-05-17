Ramazanda diş sağlığının korunması için öneriler
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Ramazanda diş sağlığının korunması için öneriler

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serpil Karaoğlanoğlu, ağız ve diş sağlığının korunması için sahur ve iftar saatlerinde s¸ekerli gıdalardan uzak durulması uyarısında bulunarak, gu¨n ic¸inde su ile yutmadan yapılacak gargaralar ile...

Ramazanda diş sağlığının korunması için öneriler
17.05.2020 13:38 | Son Güncelleme: 17.05.2020 13:38

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serpil Karaoğlanoğlu, ağız ve diş sağlığının korunması için sahur ve iftar saatlerinde s¸ekerli gıdalardan uzak durulması uyarısında bulunarak, gu¨n ic¸inde su ile yutmadan yapılacak gargaralar ile agˆız kurulugˆunun önlenebileceğini kaydetti.

Prof. Dr. Karaoğlanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayında ağız ve diş sağlığının korunmasına yönelik önerileri anlattı.

Dis¸ c¸u¨ru¨gˆu¨nün, bakterilerin agˆız ic¸erisinde üremesi ve zamanla gıdalarla etkiles¸ime girmesi sonucu olus¸tuğunu belirten Karaoğlanoğlu, "Gu¨n ic¸erisinde uzun su¨ren ac¸lıgˆa bagˆlı olarak agˆız ic¸erisi pH du¨s¸er, asidik bir

ortam olur. Bu asidik ortam dis¸ minelerinde as¸ınmaya neden olarak dis¸ c¸u¨ru¨klerine yatkınlıgˆı artırır." bilgisini paylaştı.

O¨zellikle s¸eker ic¸eren besinlerin, agˆız ic¸erisindeki bakteri miktarını artırarak agˆız ic¸inde asidik bir ortam yarattığını dile getiren Karaoğlanoğlu, "Ramazan ayı boyunca sahur ve iftar saatlerinde s¸ekerli gıdalardan ziyade su¨t ve su¨t u¨ru¨nleri tu¨ketimi, plagˆın asidik o¨zelligˆini azaltarak dis¸ c¸u¨ru¨klerini o¨nleyecektir. Ayrıca bu besinlerdeki yu¨ksek orandaki kalsiyum ve fosfor da dis¸leri korumakta ve c¸u¨ru¨k

gelis¸imini durdurmaya yardımcı olmaktadır." diye konuştu.

"Gu¨n ic¸inde yutmadan su ile yapılacak gargaralar agˆız kokusunu azaltır"

Karaoğlanoğlu, tıp dilinde "halitozis" olarak adlandırılan agˆız kokusunun, gu¨nu¨n herhangi bir

saatinde yakın temasa gerek kalmadan hissedilen ve yenilen maddelere bagˆlı olmaksızın duyulan koku olarak tanımlandığını belirterek, ko¨tu¨ agˆız kokusunun, her yas¸tan insanı etkileyebilen, yaygın bir problem olduğuna işaret etti.

Koku şiddetli veya uzun su¨reli oldugˆunda, kis¸inin

o¨zgu¨veninin ve sosyal etkiles¸imlerinin azalmasına neden olabildiğini ifade eden Karaoğlanoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Ramazan ayında gu¨n ic¸inde yutmadan su ile yapılacak gargaralar, agˆız kurulugˆunu o¨nleyerek agˆız kokusunu azaltmada yardımcı olacaktır. Agˆız kokusunun o¨nlemesinde en etkili yo¨ntem agˆız ve dis¸lerin temizligˆidir. Bunun ic¸in dis¸ler iftar ve sahurda yemeklerden sonra en az 2 dakika boyunca fırc¸alanmalı, dis¸ler

dis¸ ipi ile temizlenmeli ve dil bir dis¸ fırc¸ası ile fırc¸alanmalıdır.

Agˆızdaki mikroorganizmaları azaltmak veya agˆızdaki asidik ortamı no¨tralize

etmek ic¸in agˆız gargaraları kullanılabilir. Agˆız solu¨syonları ve gargaralar ic¸in en ideal kullanım zamanı, yatmadan o¨ncedir. Fakat oruc¸ tutanlar ic¸in sahurda yapılması o¨nerilir. Bunun sebebi, tu¨ku¨ru¨k aktivitesinin ve yıkama is¸leminin gu¨n boyu azalması sebebiyle solu¨syon ve gargaranın agˆızda daha uzun su¨re kalarak etki go¨stermesidir.

I·c¸erigˆinde alkol bulunduran solu¨syonlar ve gargaraların kullanımı o¨nerilmemektedir."

"Aşırı c¸ay, kahve ve sigaranın tüketimi agˆız kurulugˆunu artırıyor"

Karaoğlanoğlu, dis¸ eti hastalıgˆına bagˆlı agˆız kokusunun o¨nlenmesi ve tedavisinde, dis¸ yu¨zey temizligˆinin yanı sıra agˆız hijyenine dikkat edilmesi, iftar ve sahurda vitamin ve antioksidanlardan zengin besinler tu¨ketilmesi gerektiğini aktardı.

"Tu¨ku¨ru¨k u¨retiminin artması ve agˆız kurulugˆunun o¨nu¨ne gec¸ebilmek ic¸in sahur ve iftar saatlerinde bol sıvı tu¨ketimi c¸ok o¨nemlidir. Bu o¨gˆu¨nlerde as¸ırı tu¨ketilen c¸ay, kahve ve sigara da gu¨n ic¸indeki agˆız kurulugˆunu artıracaktır." ifadelerini kullanan Karaoğlanoğlu, şunları kaydetti:

"Agˆız ve dis¸ sagˆlıgˆı ac¸ısından ve sindirimi rahatlatması amacıyla besinlerin yavas¸ ve iyi c¸igˆneyerek

tu¨ketilmesi c¸ok o¨nemli olan tu¨ku¨ru¨k salgısını artıracaktır.

Bu o¨nlemlere ragˆmen agˆız kokusu, dis¸lerde gec¸meyen sıcak-sogˆuk hassasiyeti veya agˆrılar,dis¸ etlerinde kanama gibi s¸ikayetlerimiz bulundugˆunda dis¸ hekimimize bas¸vurmakta tereddu¨t etmememiz gerekir. Zira anestezi gerekmeyen uygulamalar ramazan ayında da dis¸ hekiminiz tarafından gu¨venle uygulanarak s¸ikayetleriniz

c¸o¨zu¨mlenecektir."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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