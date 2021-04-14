Ramazanda Buca'nın yüzleri gülümseten iftarı

Buca Belediyesi, ramazan ayı boyunca, görevleri nedeniyle çalışırken sokakta olan ve trafikte yakalanan vatandaşları, iftarda yalnız bırakmayacak.

Ramazan ayının ilk iftarıyla başlayan etkinlik kapsamında, Buca'nın caddelerinde seyir halinde olup, evlerine yetişemeyen ve iftar saatinde çalışan vatandaşlara, iftarlık paketler dağıtıldı.

Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen ramazan ayının ilk iftarında Buca Belediyesi, iftar saatine yolda yakalanan hemşehrileriyalnız bırakmadı.

Ramazan ayı boyunca gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında, Buca Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, yolda kalan vatandaşlara iftarlık kumanyalar dağıtılacak.

TRAFİKTE YAKALANANLARA İFTARLIK

Buca Belediye Başkan Yardımcısı Barış Özreçber'in ilk dağıtımını gerçekleştirdiği etkinlik kapsamında, araçla veya yaya olarak evlerine gitmek ve iftara yetişmek için çaba gösteren vatandaşlar ile görevi nedeniyle iftar saatinde dışarıda olan hemşehrilere, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak iftarlık paketler dağıtıldı. Özenle ve hijyen kurallarına uygun olarak hazırlanan iftarlık kumanyalarla birlikteBuca'nın sembolü üzüm paketleri yer aldı.

İftar saatinde belediyenin kumanyalarınıkarşılarında gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Kaynak: Bültenler