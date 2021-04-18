Ramazanda 70 derece sıcağın altında çalışıyor
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Ramazanda 70 derece sıcağın altında çalışıyor

Ramazanda 70 derece sıcağın altında çalışıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da demirci ustası Bahri Turmak, 30 yıldır yaklaşık 70 derecelik sıcaklıkta demir döverek ailesinin geçimini sağlıyor.

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Şanlıurfa'da demirci ustası Bahri Turmak, 30 yıldır yaklaşık 70 derecelik sıcaklıkta demir döverek ailesinin geçimini sağlıyor. Ramazan ayında da çalışmaya devam eden usta, geleneksel yöntemlerle birçok malzeme yapıyor.

Şanlıurfa'da 30 yıldır 70 dereceyi bulan harlanmış ateşin önünde çalışan demir ustası Bahri Turmak, Ramazan ayında da çalışmaya devam ediyor. Sabah iş yerini açan Turmak, 70 dereceye kadar yükselen ortamda demir büküyor. Geçim mücadelesi için zor şartlar altında çalıştığını belirten Turmak, 30 yıldır geleneksel yöntemlerle kürek, kazma, tırmık, orak, şiş ve birçok çapa malzemesi üretiyor. Mesleğin eskisi kadar para kazandırmadığını vurgulayan Turmak, para kazanmak için oruçta bile kızgın ateşin önünde çalışmak zorunda olduğunu belirtti.

Günde yaklaşık 5 saat kızgın ateşin önünde çalışan Bahri Turmak, "Arkadaşlar bana ortamda 'Bahri baba' derler. Yaklaşık 30 yıldır ben bu işi yapıyorum. Çok zor olur ama çok şükür bu yıl geçen yıllara göre biraz daha iyi. Geçen ramazan aylarında daha sıcaktı. Şanlıurfa şu anda 20 derece. Burası da yaklaşık 20 derece olursa toplam 40 derecelik sıcaklıkta çalışıyorum. Oruçluyum diye hem susama var, hem de acıkma var. Canımızın çektiği çay veya sigara da içemiyoruz. Günde yaklaşık 5 saat çalışıyoruz. Başka da çalışamıyoruz. Sahurda meyve suyu veya çay içerek bizi tutmasını sağlıyoruz. Genelde çay içerek susuzluğumuzu gidermeye çalışıyoruz. 3 çocuğum var, biri okuyamadı, bıraktı. Diğerleri de okula gidiyor. Bu iş için çırak rağbeti hiç yok. İşimiz zor, kazancımız az olduğu için çırak rağbeti de olmuyor. Ortam sıcak da olsa soğuk da olsa ben bu işi yapıyorum. Bu benim geçim kaynağım. Normalde ortam sıcaklığı 70 dereceyi de buluyor, 80 dereceyi de buluyor. Yine de çalışıyorum" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Ramazanda 70 derece sıcağın altında çalışıyor
Ramazanda 70 derece sıcağın altında çalışıyor
Ramazanda 70 derece sıcağın altında çalışıyor
Ramazanda 70 derece sıcağın altında çalışıyor
Ramazanda 70 derece sıcağın altında çalışıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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