Ramazana Doğru

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Uzer, mesajında, tüm İslam aleminin heyecanla beklediği bolluk, bereket, rahmet ve mağfiret ayı ramazanın, dargınlıkların unutulduğu, küskünlüklerin sona erdiği, kardeşlik duygularının pekiştirildiği günler olduğunu belirterek, "Rahmet ve bereket dolu günlerin en değerlilerinden ramazan ayını huzur ve mutlulukla geçirmeyi temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gaziantepli hemşehrilerim olmak üzere tüm İslam aleminin mübarek ramazan ayını tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Tahmazoğlu

Tahmazoğlu ise mesajında, ramazana kavuşmanın mutluluğu içinde olduklarını belirtti.

Belediye olarak ramazan için tüm hazırlıkları yaptıklarını kaydeden Tahmazoğlu, Şehreküstü Şıh Meydanı'nda her gün 5 bin kişiyle birlikte tarihi doku içerisinde iftar yapacaklarını aktardı.

İftardan bir saat önce yine Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve sohbetler olacağını ifade eden Tahmazoğlu, "Tüm vatandaşlarımızı Şehreküstü'ye davet ediyorum. Ayrıca ramazan kolileri hazırladık. İhtiyaç sahibi ailelere dağıtımını gerçekleştireceğiz. Teravih namazlarını, her gün farklı bir camide kılarak namaz sonrası çat kapı ev ziyaretleri ile vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA