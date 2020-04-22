Ramazan ve kısıtlama öncesi pazarda 1 kilometrelik kuyruk
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Korkuteli, Zabıta, Haber

Ramazan ve kısıtlama öncesi pazarda 1 kilometrelik kuyruk

Ramazan ve kısıtlama öncesi pazarda 1 kilometrelik kuyruk Zabıta pazar alışverişi için vatandaşa 15 dakika süre verdi Antalya'nın Korkuteli'nde 'da her hafta Çarşamba günü kurulan ilçe pazarına girmek isteyenler geçen hafta olduğu gibi bu haftada da bir kilometrelik sıra oluşturturdu.

22.04.2020 16:12 | Son Güncelleme: 22.04.2020 16:18
Ramazan ve kısıtlama öncesi pazarda 1 kilometrelik kuyruk

Ramazan ve kısıtlama öncesi pazarda 1 kilometrelik kuyruk

Zabıta pazar alışverişi için vatandaşa 15 dakika süre verdi

ANTALYA - Antalya'nın Korkuteli'nde 'da her hafta Çarşamba günü kurulan ilçe pazarına girmek isteyenler geçen hafta olduğu gibi bu haftada da bir kilometrelik sıra oluşturturdu. Sokağa çıkma kısıtlaması ve Ramazan ayı öncesindeki son pazarda pazar yeri girişinde sosyal mesafe kuralları harfiyen uygulandı. Maskesiz gelenlere Korkuteli Belediyesi tarafından maske dağıtılıp, ateş ölçer ile sıcaklık ölçüldü ve sürekli uyarılar yapıldı. Zabıta Pazar içinde etiket kontrolü yaptı.

Korkuteli'nde her hafta Çarşamba günleri kurulan halk pazarına girişte Korona virüs tedbirleri harfiyen uygulandı. Geçen hafta olduğu gibi bu hafta da vatandaşlar yaklaşık 1 kilometrelik sıra oluşturdu. Uzay Çatı altında kurulan halk pazarının etrafı Korona virüs tedbirleri kapsamında zabıta ekipleri tarafından bariyerleriyle çevrildi ve pazara alışveriş için gelenler pazara girmek için sosyal mesafe çizgisi ile birlikte 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

Korkuteli Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından vatandaşların tek tek ateşini kontrol ederken, vatandaşlar dezenfeksiyon tünelinden geçerek pazara girebildi. Maskesiz vatandaşlara Korkuteli Belediye zabıta ekipleri tarafından ücretsiz maske dağıtıldı.

Ekiplerin sosyal mesafeye uymaları konusunda sürekli uyarılarda bulundu. Zabıta ekipleri, vatandaşlara alışverişlerini 15 dakikada bitirmeleri konusunda uyarıda bulundu. Maskesiz gelenlere ise maske dağıtıldı.

Ramazan ve kısıtlama öncesi pazarda 1 kilometrelik kuyruk

Kaynak: İHA

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