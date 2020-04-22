Ramazan ve kısıtlama öncesi pazarda 1 kilometrelik kuyruk
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Ramazan ve kısıtlama öncesi pazarda 1 kilometrelik kuyruk - Haberler
Korkuteli, Çarşamba, Zabıta, Güncel

Ramazan ve kısıtlama öncesi pazarda 1 kilometrelik kuyruk

Antalya'nın Korkuteli'nde 'da her hafta Çarşamba günü kurulan ilçe pazarına girmek isteyenler geçen hafta olduğu gibi bu haftada da bir kilometrelik sıra oluşturturdu.

22.04.2020 14:47 | Son Güncelleme: 22.04.2020 14:48
Ramazan ve kısıtlama öncesi pazarda 1 kilometrelik kuyruk

Antalya'nın Korkuteli'nde 'da her hafta Çarşamba günü kurulan ilçe pazarına girmek isteyenler geçen hafta olduğu gibi bu haftada da bir kilometrelik sıra oluşturturdu. Sokağa çıkma kısıtlaması ve Ramazan ayı öncesindeki son pazarda pazar yeri girişinde sosyal mesafe kuralları harfiyen uygulandı. Maskesiz gelenlere Korkuteli Belediyesi tarafından maske dağıtılıp, ateş ölçer ile sıcaklık ölçüldü ve sürekli uyarılar yapıldı. Zabıta Pazar içinde etiket kontrolü yaptı.

Korkuteli'nde her hafta Çarşamba günleri kurulan halk pazarına girişte Korona virüs tedbirleri harfiyen uygulandı. Geçen hafta olduğu gibi bu hafta da vatandaşlar yaklaşık 1 kilometrelik sıra oluşturdu. Uzay Çatı altında kurulan halk pazarının etrafı Korona virüs tedbirleri kapsamında zabıta ekipleri tarafından bariyerleriyle çevrildi ve pazara alışveriş için gelenler pazara girmek için sosyal mesafe çizgisi ile birlikte 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

Korkuteli Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından vatandaşların tek tek ateşini kontrol ederken, vatandaşlar dezenfeksiyon tünelinden geçerek pazara girebildi. Maskesiz vatandaşlara Korkuteli Belediye zabıta ekipleri tarafından ücretsiz maske dağıtıldı.

Ekiplerin sosyal mesafeye uymaları konusunda sürekli uyarılarda bulundu. Zabıta ekipleri, vatandaşlara alışverişlerini 15 dakikada bitirmeleri konusunda uyarıda bulundu. Maskesiz gelenlere ise maske dağıtıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

ABD salgınla boğuşurken Trump'ın derdi başka: Orduya vur emri verdi Haberler
ABD salgınla boğuşurken Trump'ın derdi başka: Orduya vur emri verdi
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu Haberler
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kimsenin gülmediği paylaşım için özür diledi Haberler
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kimsenin gülmediği paylaşım için özür diledi
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsü yenen 2 doktorun ten renginin değişmesine açıklık getirdi Haberler
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsü yenen 2 doktorun ten renginin değişmesine açıklık getirdi
Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Haberler
Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı
Sercan'ın Nisa'nın arkasından yaptığı el hareketine tepki yağdı Haberler
Sercan'ın Nisa'nın arkasından yaptığı el hareketine tepki yağdı
Tüm dünyanın beklediği aşı haberi Almanya'dan geldi: İnsanlar üzerinde denenecek
Tüm dünyanın beklediği aşı haberi Almanya'dan geldi: İnsanlar üzerinde denenecek
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle olan fotoğrafını beğenen ablasını takipten çıkardı
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle olan fotoğrafını beğenen ablasını takipten çıkardı
Son Dakika: 100 baz puan indirime giden Merkez Bankası, politika faizini yüzde 8,75'e düşürdü
Son Dakika: 100 baz puan indirime giden Merkez Bankası, politika faizini yüzde 8,75'e düşürdü
İSKİ çalışmaları sırasında patlayan su borusu, Kadıköy'ü göle çevirdi
İSKİ çalışmaları sırasında patlayan su borusu, Kadıköy'ü göle çevirdi
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp kumarhaneye çevrilen emlakçıya, zabıta baskın düzenledi
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp kumarhaneye çevrilen emlakçıya, zabıta baskın düzenledi
Kim Jong-un hayatını kaybederse yerine geçecek isim için en güçlü aday kız kardeşi gösteriliyor
Kim Jong-un hayatını kaybederse yerine geçecek isim için en güçlü aday kız kardeşi gösteriliyor
Mehmet Özdilek: Maçları seyircisiz oynatmak cinayet gibi bir şey olur
Mehmet Özdilek: Maçları seyircisiz oynatmak cinayet gibi bir şey olur
Eski CIA ajanından itiraf: Bin Ladin'i öldürmemize Bill Clinton engel olmasaydı 11 Eylül olmazdı
Eski CIA ajanından itiraf: Bin Ladin'i öldürmemize Bill Clinton engel olmasaydı 11 Eylül olmazdı
Devlet Bahçeli, TBMM'deki 23 Nisan özel oturumuna katılacak
Devlet Bahçeli, TBMM'deki 23 Nisan özel oturumuna katılacak
Netflix'in abone sayısı koronavirüs salgını döneminde 16 milyon arttı
Netflix'in abone sayısı koronavirüs salgını döneminde 16 milyon arttı
Son Dakika: Bakan Kurum: Devletin çiftçilerden 200 milyon liralık alacağını 3 ay erteledik
Son Dakika: Bakan Kurum: Devletin çiftçilerden 200 milyon liralık alacağını 3 ay erteledik
Malezya'da koronavirüsten sonra bir salgın daha boy gösterdi: Dang Humması
Malezya'da koronavirüsten sonra bir salgın daha boy gösterdi: Dang Humması
Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: 'Plato çizdik' demek insanı yanıltır, birçok ülke bu yanılgıya düştü
Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: 'Plato çizdik' demek insanı yanıltır, birçok ülke bu yanılgıya düştü
Koronavirüsü yenen genç: Öksürdüğümde ciğerlerim patlıyor zannettim
Koronavirüsü yenen genç: Öksürdüğümde ciğerlerim patlıyor zannettim
Bir polisin yaralanmasına neden olan alkollü ve ehliyetsiz şahıstan, 'Neden kaçtınız' sorusuna küstah yanıt
Bir polisin yaralanmasına neden olan alkollü ve ehliyetsiz şahıstan, ''Neden kaçtınız'' sorusuna küstah yanıt
Bayrampaşa Sebze Hali'nde oluşan kilometrelerce kuyruk havadan görüntülendi
Bayrampaşa Sebze Hali'nde oluşan kilometrelerce kuyruk havadan görüntülendi
Antalya'da bir hırsız, kasiyerin yüzüne kola fırlatıp market soydu
Antalya'da bir hırsız, kasiyerin yüzüne kola fırlatıp market soydu
Günlük burç yorumları 22 Nisan 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 22 Nisan 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Ben olsam 'Ne eksiğin var' derim
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Ben olsam 'Ne eksiğin var' derim
Maaş indirimine gitmeyen Mesut Özil'e İngilizler tepki gösterdi
Maaş indirimine gitmeyen Mesut Özil'e İngilizler tepki gösterdi
Aziz Yıldırım 1907 Derneği ve Fenerbahçe Üniversitesi heyetinden istifa etti
Aziz Yıldırım 1907 Derneği ve Fenerbahçe Üniversitesi heyetinden istifa etti
Havaya ve polise ateş açıp 5 kilometre kaçan epilepsi hastası, ortalığı birbirine kattı
Havaya ve polise ateş açıp 5 kilometre kaçan epilepsi hastası, ortalığı birbirine kattı
Barcelona, koronavirüsle mücadele için tarihinde ilk kez Nou Camp'ın ismini değiştirecek
Barcelona, koronavirüsle mücadele için tarihinde ilk kez Nou Camp'ın ismini değiştirecek
İzmir'de korkutan 'böcek istilası' görüntüleri saniye saniye kameralara yansıdı
İzmir'de korkutan "böcek istilası" görüntüleri saniye saniye kameralara yansıdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haydar Baş Engin Özkoç Muhammet Emin Zehra Zümrüt Selçuk Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Kutsi Kibariye Sezen Aksu Muazzez Abacı
Spor Mesut Özil Loris Karius Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi Fernando Muslera
Daha Fazla Kız Nisan Futbolcu 23 Nisan
Şu an buradasınız: Ramazan ve kısıtlama öncesi pazarda 1 kilometrelik kuyruk - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.4.2020 16:09:10. #1.14#
title