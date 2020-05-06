Ramazan tatlılarında 'hile' uyarısı
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Ramazan tatlılarında 'hile' uyarısı

Ramazan tatlılarında 'hile' uyarısı
06.05.2020 08:24 | Son Güncelleme: 06.05.2020 08:25

RAMAZAN ayının gelmesiyle birlikte tatlı tüketiminde artış yaşanınca uzmanlar baklava, çikolata gibi dışarıdan satın alınan ürünlerde yapılan hilelere dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

RAMAZAN ayının gelmesiyle birlikte tatlı tüketiminde artış yaşanınca uzmanlar baklava, çikolata gibi dışarıdan satın alınan ürünlerde yapılan hilelere dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu. Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak, şerbetli tatlılarda bu hilelerin sık yapıldığını ve sorunlara yol açabileceğini söyleyerek, "Genellikle fıstıklı tatlılarda fıstık yerine öğütülmüş bezelye koyuluyor. Kişiler fıstıklı ürün aldığını zannederken bezelyeli alıyor. Ayrıca fruktoz ve glikoz şurubu dediğimiz nişasta bazlı şekerli ürünlerde tatlılarda satılıyor" dedi.

Ramazan ayında, çeşit çeşit yemeklerin olduğu iftar sofraları kurulmaya başladı. İftardan sonra ise mutlaka bir tatlı tüketiliyor. Artan tatlı tüketimiyle birlikte uzmanlarda hazır ürünlere dikkat edilmesi için uyarıda bulundu. Tatlılarda yapılan bazı hileler konusunda uyarılarda bulunan uzmanlar dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi. Özellikle şerbetli tatlı ve çikolatalarda yapılan bu hileler, fazla tüketildiğinde sağlık sorunlarına yol açabiliyor. En çok görülen hilelerden biri olan fıstıklı tatlılarda öğütülmüş bezelye kullanılması ise vatandaşı maddi açıdan tuzağa düşürüyor.

'50, 60 TL'YE SATILAMAZ'İzmir'de bir baklava firmasında satış yapan Saffet Aydın, baklavanın fiyatına dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Ne yazık ki baklavada da hile sorunumuz var. Müşteriler görüntüsünden ve renginden anlayabilir. Fıstıklı baklavamızın kilosu 98 TL, dışarıda bunu 50 TL'ye, 45 TL'ye de bulabiliyorlar. Fakat onların bu ürünlerle alakası yok. Fıstığın yanında kullanılan tereyağı ve şeker de önemli. Biz şeker pancarı ve sade yağ kullanıyoruz. Düşük fiyatlı ürünlere dikkat edilmeli. Fıstığın kilosu zaten çok pahalı, baklava gibi bol fıstığın kullanıldığı ürünler de 50, 60 TL'ye satılamaz. Bu ürünlerde hile olabilir" diye konuştu.'FAZLA ŞEKER TÜKETİMİ ŞEKER HASTALIĞINA VE DİYABETE NEDEN OLUR'Tatlılarda dikkat edilmesi gereken noktalardan bahseden Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak, "Fruktoz ve glikoz şurubu dediğimiz nişasta bazlı şekerli ürünler satılıyor. Bu tatlıları yediğimiz zaman genelde boğazı yakan bir his oluşur. Buradan anlayıp bu ürünleri ayırt edebiliriz. Glikoz şurubunun zararları ile ilgili Sağlık Bakanlığı da geçen sene mart ayında bir rapor yayınladı. Fazla tüketimi şeker hastalığına ve diyabete neden olur. Pankreas, bağırsak ve karaciğerde çeşitli sorunlara neden olur. Doğal şeker pancarından elde edilen şekerle yapılmış ürünlerin tercih edilmesi sağlıklı olur. Glikoz şurubu kullanımı bazı işletmelere daha kolay gelebiliyor. Sıvı formdadır, hemen döküp kullanırlar. Fakat sağlık açısından ve damak tadı açısından şeker pancarından elde edilmiş şeker daha sağlıklıdır" dedi.'ÇİKOLATA YERİNE PRALİN ALMAYIN'Çikolata alışverişi yaparken de dikkatli olunması gerektiğini söyleyen Toprak, konuşmasını şöyle sürdürdü: " 'Pralin' dediğimiz ürün çikolataya çok benzer. Pralinde kakao yağı bulunmaz, bitkisel yağ olur. Bazılarında bir miktar kakao bulunur. Çikolata alıyorum diye pralin almamak lazım. Çikolataya elimizle dokunduğumuz zaman vücut sıcaklığında erir. Bunlara dikkat edilmeli. Tatlılar mutlaka tanıdık, bildik, emin olunan yerlerden satın alınmalı. Açıkta görülen tatlılarda glikoz şurubu olup olmadığını sormalılar. Kapalı bir üründe de etiket iyi okunmalı. Tarım Orman Bakanlığı'nın vermiş olduğu işletme kayıt ya da onay numarasının mutlaka olması lazım. İçindekiler kısmının okunması lazım."'FRUKTOZ ŞURUBU OBEZİTE, KISIRLIK VE PARKİNSON'A YOL AÇABİLİR'Diyetisyen Derya Zünbülcan ise, "Şeker bile normalde zararlıyken, şeker yerine geçen maddeler kullanıldığı zaman tatlı tam bir zehir haline geliyor. Nişasta bazlı şeker, vücutta doğru şekilde işlenemiyor. Çünkü bu nişasta ve şeker moleküllerinden oluşmuş bir bileşik şeker. Nişastanın glikoza, glikozun fruktoza dönüştürülmesi ile elde ediliyor. Normalde glikozun vücudumuzda insülin dediğimiz bir denetleme mekanizması var. Fakat fruktozun böyle bir denetleme mekanizması yok. Fruktoz sadece karaciğerde işlenebiliyor, bunun yüksek miktarda işlenilmesi mümkün değil. Bu da vücutta obezite, kısırlık, Parkinson gibi birçok hastalığa yol açıyor. Yapılan çalışmalarda mısır şurubunun pankreas kanserini yüzde 87 oranında artırdığı gözlenmiş. Kişiler mutlaka şekerle yapılmış tatlıları tercih etmeli. Etiketlerde yüzde 100 pancar şekerinden üretilmiş ibaresini aramalılar" diye konuştu.

Baklava alışverişi yapan Seda Bakır ise, "Tatlıları hep bildiğim yerlerden almaya çalışıyorum. Zaten fiyatından da anlaşılıyor. Çok düşük fiyata satılıyorsa almıyorum. Ama genelde güvendiğim yerden alıyorum" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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