Son dakika... RAMAZAN SONRASINA NİKAH BAŞVURUSU PATLAMASI
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Son dakika... RAMAZAN SONRASINA NİKAH BAŞVURUSU PATLAMASI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika... RAMAZAN SONRASINA NİKAH BAŞVURUSU PATLAMASI

Son dakika gelişmesine göre KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında hafta sonları için getirilen sokağa çıkma kısıtlamaları ve yaklaşan Ramazan ayıyla birlikte ertelenen nikahlar nedeniyle, Mayıs ayının ikinci yarısı ve Haziran ayında yoğunluk oluştuğu öğrenildi.

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında hafta sonları için getirilen sokağa çıkma kısıtlamaları ve yaklaşan Ramazan ayıyla birlikte ertelenen nikahlar nedeniyle, Mayıs ayının ikinci yarısı ve Haziran ayında yoğunluk oluştuğu öğrenildi.

Avcılar Belediyesi Zübeyde Hanım Nikah Dairesi Nikah Memuru Destegül Koçak, Koronavirüs önlemleri kapsamında belirsizlik olduğu için evlenmek isteyen çiftler için üçer aylık dönemleri kapsayan nikah başvuruları alabildiklerini söyledi. Önümüzdeki Mayıs ayının ikinci yarısı ve Haziran ayı için yoğun başvurular olduğunu belirten Koçak, çiftlere sadece hafta içi için gün verebildiklerini söyledi. Destegül Koçak, şöyle dedi:

"GEÇEN YIL 1600 BAŞVURU İPTAL EDİLDİö

"Kısıtlamalar daha sonra hafta sonunda kaldırılırsa gün değişimi yapacağız. Pandemi döneminde aralıksız nikah kıydık, ancak sayı azaldı. Geçen yıl altışar aylık dönemler için aldığımız başvurulardan pandemi nedeniyle bin 600 dosya iptalimiz gerçekleşti. Bu yıl temkinli davranıyoruz. Ramazan ayının bittiği Mayıs ayının ikinci yarısı ve Haziran için çok yoğun başvuru var. Temmuz ayında da yoğun başvuru olacaktır. Nikah salonuna 50 kişi alabiliyoruz. Bundan dolayı düğün salonlarına 100-150 kişiyi alabilmek için çok fazla yönelen var. Bu yönelmede amaç; takı olayı. Ancak, düğün salonlarında da 50 kişiden fazla kişi alınamadığını bilmiyorlar. Kaymakamlığa üç gün öncesinden nikahları bildiriyoruz, polis ve zabıta ile buralarda denetim yapılıyor. Uymayan vatandaş ve mekan sahiplerine cezai müeyyideler uygulanıyor. Şu anda verebileceğimiz en yakın nikah tarihi 25 Mayıs.ö

Nikah Memuru Destegül Koçak, Avcılar'da nikah kıymaya saat 09.30'dan itibaren başlayabildiklerini ancak, bu erken saatleri hiçbir çiftin istemediğini, genellikle 13.00-16.00 saatlerinin tercih edildiğini vurgularken, "Saat 17.00'yi verdiğimizde kısıtlama olduğunu belirterek davetlilerin evlerine dönemeyeceklerini söylüyorlarö dedi. Koçak, komşu ilçelerden nikah salonu çok küçük olan Beylikdüzü, aşırı kalabalık Esenyurt ve Küçükçekmece'deki çiftlerden de yoğun başvuru aldıklarını, bu yönelmede Avcılar'ın D-100 yanında ve Metrobüs ile ulaşımın kolay olmasının da etkili olduğunu belirtirken, "Avcılar'da 85-90 düğün salonu, kır bahçesi var. 7 memurumuz var. Başvurulara olumlu yanıt vermeye çalışıyoruz. Ramazan'da nikah sayısı çok düşük. Fazla talep yok; 5-6 tane. Ancak, ramazan arkasından aşırı talep var" diye konuştu.

Son dakika... RAMAZAN SONRASINA NİKAH BAŞVURUSU PATLAMASI
Son dakika... RAMAZAN SONRASINA NİKAH BAŞVURUSU PATLAMASI
Son dakika... RAMAZAN SONRASINA NİKAH BAŞVURUSU PATLAMASI
Son dakika... RAMAZAN SONRASINA NİKAH BAŞVURUSU PATLAMASI
Son dakika... RAMAZAN SONRASINA NİKAH BAŞVURUSU PATLAMASI
Son dakika... RAMAZAN SONRASINA NİKAH BAŞVURUSU PATLAMASI
Son dakika... RAMAZAN SONRASINA NİKAH BAŞVURUSU PATLAMASI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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