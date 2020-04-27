Ramazan sofralarının vazgeçilmez tatlısı: "Kerebiç"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Ramazan sofralarının vazgeçilmez tatlısı: "Kerebiç" - Haber
Mersin, Haber

Ramazan sofralarının vazgeçilmez tatlısı: "Kerebiç"

Ramazan sofralarının vazgeçilmez tatlısı: "Kerebiç" Mersin yöresine özgü bir tatlı çeşidi olan ve genellikle Ramazan ayında daha fazla imal edilerek tüketilen kerebiç, sofralardan eksik edilmiyor Mersin'de uzun yıllardır kebebiç üretimi ve satışı yapan Kerebiççi Oğuz'da 15 kadın sabahtan akşama...

27.04.2020 11:35 | Son Güncelleme: 27.04.2020 11:39
Ramazan sofralarının vazgeçilmez tatlısı: 'Kerebiç'

Ramazan sofralarının vazgeçilmez tatlısı: "Kerebiç"

Mersin yöresine özgü bir tatlı çeşidi olan ve genellikle Ramazan ayında daha fazla imal edilerek tüketilen kerebiç, sofralardan eksik edilmiyor

Mersin'de uzun yıllardır kebebiç üretimi ve satışı yapan Kerebiççi Oğuz'da 15 kadın sabahtan akşama geç saatlere kadar kerebiç yapıyorlar

Korona virüs salgını dolayısıyla 3'lü, 4'lü şekilde ayrı ayrı yerlerde kerebiç yapan kadınların, maske ve eldiven taktıkları da görüldü

MERSİN - Mersin yöresine özgü bir tatlı çeşidi olan ve genellikle Ramazan ayında daha fazla imal edilerek tüketilen kerebiç, bu sene de sofraların vazgeçilmezi oldu. Mersin'de uzun yıllardır kerebiç üretimi ve satışı yapan Kerebiççi Oğuz'da 15 kadın sabahtan akşama geç saatlere kadar kerebiç yapıyor.

Mersin'de uzun yıllardır kerebiç üretimi ve satışını yapan Kerebiççi Oğuz, Ramazan ayında üretimi 2 kat artırdı. Her gün 15 kadın sabahın erken saatlerinde başladıkları kerebiç yapma işlemini, akşama kadar sürdürüyor. Kerebiçin yanında mamul üretimi de yapan kadınlar, günde binlerce kerebiç yapıyorlar. Eski yıllarda üretimi bir arada yapan kadın, bu yıl ise korona virüs salgını dolayısıyla 3'lü, 4'lü şekilde ayrı ayrı yerlerde kerebiç yapıyorlar. Ayrıca kadınlar eldiven ve maske kullanarak, vatandaşlara sağlıklı kerebiç üretimi yapıyorlar. Üretim yapan kadınlardan biri olan ve 15 yıldır kerebiç işini yapan Suna Kurucu, Ramazan ayı dolayısıyla çalışmalarının 2 katına çıktığını söyledi. Kerebiçin irmik tatlısı olduğunu belirten Kurucu, "Mersin'de Ramazan ayına özgü bir tatlıdır. Önceden sadece Ramazan ayında yapılıyordu ama şimdi artık yılın 12 ayı yapılıyor. Tabi Ramazan'da talepler çok oluyor. Şimdi virüsten dolayı geçen yıllara göre satış bir daha düşük ama paket servislerimizle o açığı kapatıyoruz. Sabah erken saatte işe başlıyoruz ve geç saatlere kadara çalışıyoruz. Özellikle Ramazan ayında bu süre fazla oluyor. Birde virüsten dolayı sosyal mesafeyi koruma adına imalathaneleri 2-3 yere böldük kalabalık olmasın diye. Bu şekilde üretimi devam ettiriyoruz" dedi.

Günde yüzlerce adet kerebiç ürettiklerini kaydeden Kurucu, "Dün 36 tepsi ürettik. Bu günden güne değişebiliyor. Şu anda Ramazan ayının başındayız. Bu önümüzdeki dönemde fazla olacaktır. Kerebiçe ilgi her zaman yüksektir. Kerebiç diğer tatlılar gibi değil kan şekerini hemen yükseltmediği için o yüzden tercih edilen bir tatlıdır. Ramazan'da talep fazladır. Hiç girmeyenin evine bile bir kere kerebiç girer. Kerebiç demek Mersin demektir" diye konuştu.

Kerebiçin köpüğü hakkında da bilgiler veren Kurucu, "Köpüğün yapılmasında çöven kökünü kullanırız. Bu kök önce iyice yıkandıktan sonra 3-4 saat kaynatılır. Su kahverengiyi alınca su süzülür. Süzdükten sonra soğumaya bırakılır. Soğuduktan sonra da çırpma makinesiyle iyice çırpılır. Soğuyan su çırpınca beyaz köpük halini almaya başlar. Sonra sıcak şerbeti dökmeye başlarız ve beyaz köpük halini alır" şeklinde konuştu.

Ramazan sofralarının vazgeçilmez tatlısı: 'Kerebiç'

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal'ın eşine 'Aptallar topluluğu' deyip engelledi Haber
Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal'ın eşine "Aptallar topluluğu"...
Kazada hayatını kaybeden gencin, okuldaki cenaze provası görüntüleri ortaya çıktı Haber
Kazada hayatını kaybeden gencin, okuldaki cenaze provası görüntüleri ortaya çıktı
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti Haber
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti
Acun Ilıcalı, oyunu bırakan Nisa'ya resti çekti: Biz kimseyi zorla tutmuyoruz Haber
Acun Ilıcalı, oyunu bırakan Nisa'ya resti çekti: Biz kimseyi zorla tutmuyoruz
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: İç turizmi mayıs ayı sonunda başlatmayı düşünüyoruz Haber
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: İç turizmi mayıs ayı sonunda başlatmayı düşünüyoruz
Avcılar'da vatandaşları şaşırtan görüntü; ağaçlar papağanla doldu Haber
Avcılar'da vatandaşları şaşırtan görüntü; ağaçlar papağanla doldu
Acun Ilıcalı, Aycan'ın arkadaşıyla olan gizli konuşmasının sırrını çözdü: Da Vinci'nin şifresi gibiydi
Acun Ilıcalı, Aycan'ın arkadaşıyla olan gizli konuşmasının sırrını çözdü: Da Vinci'nin şifresi gibiydi
İsrail Meclisi'nde, Arap milletvekilinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övmesi tartışma yarattı
İsrail Meclisi'nde, Arap milletvekilinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övmesi tartışma yarattı
Trabzon'da koronavirüsten hayatını kaybeden hastanın yakınları kadın doktora saldırdı
Trabzon'da koronavirüsten hayatını kaybeden hastanın yakınları kadın doktora saldırdı
A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör'den Survivor Aycan'a tepki
A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör'den Survivor Aycan'a tepki
Manisa'da hastaneden kaçmaya çalışan kişi dördüncü kattan atlayınca öldü
Manisa'da hastaneden kaçmaya çalışan kişi dördüncü kattan atlayınca öldü
Haftaya yükselişle başlayan Borsa İstanbul 1,5 ay sonra 100 bin puanın üzerine çıktı
Haftaya yükselişle başlayan Borsa İstanbul 1,5 ay sonra 100 bin puanın üzerine çıktı
Koronavirüs salgınına inat bu köyde tarım ve hayvancılık sürüyor
Koronavirüs salgınına inat bu köyde tarım ve hayvancılık sürüyor
Menajeri, Gomis'i Fenerbahçe'ye önerdi
Menajeri, Gomis'i Fenerbahçe'ye önerdi
Beyşehir Gölü'nün çevresi imara açılacak
Beyşehir Gölü'nün çevresi imara açılacak
1000 TL'lik yardıma başvurduğu söylenen Samsun'daki Ferrari sahibi suskunluğunu bozdu: Ben değilim
1000 TL'lik yardıma başvurduğu söylenen Samsun'daki Ferrari sahibi suskunluğunu bozdu: Ben değilim
Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 385,7 liradan işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 385,7 liradan işlem görüyor
Özgü Namal'dan 6 yıl sonra sürpriz karar! Rekor ücretle setlere geri dönüyor
Özgü Namal'dan 6 yıl sonra sürpriz karar! Rekor ücretle setlere geri dönüyor
İstanbul'da geniş çaplı elektrik kesintisi! 13 ilçeye belirli saatlerde elektrik verilmeyecek
İstanbul'da geniş çaplı elektrik kesintisi! 13 ilçeye belirli saatlerde elektrik verilmeyecek
ABD'de TIR şoförü olan Tolga Karel, koronavirüs nedeniyle yaşadığı zorlukları anlattı: TIR ile 12 ceset taşıdım
ABD'de TIR şoförü olan Tolga Karel, koronavirüs nedeniyle yaşadığı zorlukları anlattı: TIR ile 12 ceset taşıdım
74 yaşındaki Ajda Pekkan'dan kürtaj itirafı: 6 kez çocuk aldırdım
74 yaşındaki Ajda Pekkan'dan kürtaj itirafı: 6 kez çocuk aldırdım
Türk hastanın ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmesi İsveç basınında büyük ses getirdi
Türk hastanın ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmesi İsveç basınında büyük ses getirdi
Eşini ve baldızını bıçaklayan koca: Beni aldatıyordu, şimdi çocuklarıma ne olacak?
Eşini ve baldızını bıçaklayan koca: Beni aldatıyordu, şimdi çocuklarıma ne olacak?
İstanbul'da bir kişinin yaralandığı silahlı çatışma kameraya yansıdı
İstanbul'da bir kişinin yaralandığı silahlı çatışma kameraya yansıdı
Son Dakika: Sokağa çıkma yasağına uymayan 35 bin 422 kişiye ceza kesildi
Son Dakika: Sokağa çıkma yasağına uymayan 35 bin 422 kişiye ceza kesildi
1-2-3 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı masada! Gözler Erdoğan'a çevrildi
1-2-3 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı masada! Gözler Erdoğan'a çevrildi
Araç sahipleri dikkat! Benzine 9 kuruş indirim geliyor
Araç sahipleri dikkat! Benzine 9 kuruş indirim geliyor
Dünya Sağlık Örgütü'nün Türk yetkilisi Dr. Emiroğlu: Aşı için önceliğimiz ulaşım sıkıntısı yaşayan ülkeler olacak
Dünya Sağlık Örgütü'nün Türk yetkilisi Dr. Emiroğlu: Aşı için önceliğimiz ulaşım sıkıntısı yaşayan ülkeler...
Kim Kardashian'ın 1915 Ermeni Olayları ile ilgili skandal paylaşımına ilk tepki Demet Akalın'dan geldi: Biz barbar değiliz
Kim Kardashian'ın 1915 Ermeni Olayları ile ilgili skandal paylaşımına ilk tepki Demet Akalın'dan geldi: Biz...
Bakan Koca'dan kalabalık iftar uyarısı: Biri tuz yerine koronavirüs uzatabilir
Bakan Koca'dan kalabalık iftar uyarısı: Biri tuz yerine koronavirüs uzatabilir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Angela Merkel Devlet Bahçeli Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ozan Güven Cem Yılmaz Hande Yener Haluk Levent
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Malcolm Thomas Roberto Carlos Cristiano Ronaldo
Daha Fazla İsveç Avrupa Ankara Futbolcu
Şu an buradasınız: Ramazan sofralarının vazgeçilmez tatlısı: "Kerebiç" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.4.2020 12:36:40. #1.15#
title