Ramazan sofralarının vazgeçilmez tatlısı, 'kaymaklı ekmek kadayıfı'
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ramazan sofralarının vazgeçilmez tatlısı, 'kaymaklı ekmek kadayıfı'

İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT TINAS - Haberler | Yerel

Ramazan sofralarının vazgeçilmez tatlısı, 'kaymaklı ekmek kadayıfı' Afyonkarahisar'ın damak çatlatan tatlısına Ramazan ayında yoğun ilgi Gastronomi kentinin gözde tatlısı Ramazan'da yoğun ilgi görüyor On bir ayın sultanı Ramazan ayında gastronomi kenti Afyonkarahisar'ın coğrafi işaretli...

Ramazan sofralarının vazgeçilmez tatlısı, 'kaymaklı ekmek kadayıfı'

Afyonkarahisar'ın damak çatlatan tatlısına Ramazan ayında yoğun ilgi

Gastronomi kentinin gözde tatlısı Ramazan'da yoğun ilgi görüyor

AFYONKARAHİSAR - On bir ayın sultanı Ramazan ayında gastronomi kenti Afyonkarahisar'ın coğrafi işaretli meşhur manda kaymaklı ekmek kadayıfı ilgi görmeye başlarken, kadayıfı şehir içinden olduğu gibi şehir dışından da yoğun ilgi olduğu belirtildi.

Ramazan sofralarının vazgeçilmez tatlıları arasında yer alan kaymaklı ekmek kadayıfı lezzetiyle damak çatlatıyor. Şerbetle ıslatılarak hazırlanan ekmek kadayıfının üzerine bırakılan manda kaymağıyla eşsiz bir lezzete bürünen tatlı, Afyonkarahisar'ın yanı sıra Türkiye'nin birçok kentinde de rağbet görüyor. Kilogramı 16 TL'den satılan manda kaymaklı ekmek kadayıfı Ramazan ayında vatandaşlar tarafından en çok tercih edilen tatlılar arasında yer aldı. Kentte 60 yıldır ekmek kadayıfı satışı yapan iş yerinin üçüncü kuşak işletmecisi Burak Can Köse, Ramazan ayında manda kaymaklı ekmek kadayıfının en çok tercih edilen tatlılardan olduğunu söyledi. Ramazan ayında satışlarının arttığının altını çizen Köse, "Pandemi dolayısıyla toplanmalar ve davetler olmaması sebebiyle önceki ramazanlara göre satışlarımızda düşüş oldu. Fakat yine de ekmek kadayıfı halkımızın ve gerek yerli gerek yabancı turistlerin vazgeçilmez bir lezzetidir" dedi.

"Lezzetini manda kaymağından alıyor"

Ekmek kadayıfının Afyonkarahisar'da meşhur olmasının en önemli sebebinin manda kaymağı olduğuna dikkat çeken Köse konuşmasına şöyle devam etti:

"Afyon'da meşhur olmasının birinci sebebi kaymak. Çünkü Afyon'da manda oranı fazla ve son zamanlarda bu sayı giderek artıyor. Kaymaklar manda inek sütünün karışımıyla yapılıyor. Bu şekilde kaymağın lezzet oranı en üst düzeye taşınmaya çalışılıyor. Afyonkarahisar'ımızın kaymağı diğer illerin kaymağına göre çok güzel olduğu için ekmek kadayıfına da güzel bir tat kazandırıyor."

Öte yandan Köse, tatlının Ramazan ayında olduğu kadar Ramazan Bayramı'ında da yoğun ilgi görmesini beklediklerini ifade etti.

Ramazan sofralarının vazgeçilmez tatlısı, 'kaymaklı ekmek kadayıfı'
Ramazan sofralarının vazgeçilmez tatlısı, 'kaymaklı ekmek kadayıfı'
Ramazan sofralarının vazgeçilmez tatlısı, 'kaymaklı ekmek kadayıfı'
Ramazan sofralarının vazgeçilmez tatlısı, 'kaymaklı ekmek kadayıfı'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT TINAS

Ramazanda susuzluğu gideren içecekler nelerdir? İftar ve sahurda ne içmeliyiz?
Ramazanda susuzluğu gideren içecekler nelerdir? İftar ve sahurda ne içmeliyiz?
Asuman Kerkez kimdir? Asuman Kerkez kaç yaşında?
Asuman Kerkez kimdir? Asuman Kerkez kaç yaşında?
Bayılınca oruç bozulur mu? Diyanet açıklaması! Bayılmak orucu bozar mı?
Bayılınca oruç bozulur mu? Diyanet açıklaması! Bayılmak orucu bozar mı?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Yıldırım Akbulut Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müjde Ar Cem Yılmaz Caner Cindoruk Mustafa Üstündağ
Spor Cenk Tosun Mesut Özil Fatih Terim Ünal Karaman Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ramazan sofralarının vazgeçilmez tatlısı, 'kaymaklı ekmek kadayıfı'
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 19:01:40. #1.15#

title