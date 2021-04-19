Ramazan sofralarının vazgeçilmez tatlısı: Kaymaklı ekmek kadayıfı
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Ramazan sofralarının vazgeçilmez tatlısı: Kaymaklı ekmek kadayıfı

Ramazan sofralarının vazgeçilmez tatlısı: Kaymaklı ekmek kadayıfı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

On bir ayın sultanı Ramazan ayında gastronomi kenti Afyonkarahisar'ın coğrafi işaretli meşhur manda kaymaklı tatlısı ekmek kadayıfı yoğun ilgi görüyor.

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On bir ayın sultanı Ramazan ayında gastronomi kenti Afyonkarahisar'ın coğrafi işaretli meşhur manda kaymaklı tatlısı ekmek kadayıfı yoğun ilgi görüyor.

Ramazan sofralarının vazgeçilmez tatlıları arasında yer alan kaymaklı ekmek kadayıfı lezzetiyle damak çatlatıyor. Şerbetle ıslatılarak hazırlanan ekmek kadayıfının üzerine bırakılan manda kaymağıyla eşsiz bir lezzete bürünen tatlı, Afyonkarahisar'ın yanı sıra Türkiye'nin birçok kentinde de rağbet görüyor. Kilogramı 16 TL'den satılan manda kaymaklı ekmek kadayıfı, Ramazan ayında vatandaşlar tarafından en çok tercih edilen tatlılar arasında yer aldı.

Kentte 60 yıldır ekmek kadayıfı satışı yapan iş yerinin üçüncü kuşak işletmecisi Burak Can Köse, Ramazan ayında manda kaymaklı ekmek kadayıfının en çok tercih edilen tatlılardan olduğunu söyledi. Ramazan ayında satışlarının arttığının altını çizen Köse, "Pandemi dolayısıyla toplanmalar ve davetler olmaması sebebiyle önceki ramazanlara göre satışlarımızda düşüş oldu. Fakat yine de ekmek kadayıfı halkımızın ve gerek yerli, gerek yabancı turistlerin vazgeçilmez bir lezzetidir" dedi.

"Lezzetini manda kaymağından alıyor"

Ekmek kadayıfının Afyonkarahisar'da meşhur olmasının en önemli sebebinin manda kaymağı olduğuna dikkat çeken Köse, konuşmasına şöyle devam etti:

"Afyon'da meşhur olmasının birinci sebebi kaymak. Çünkü Afyon'da manda oranı fazla ve son zamanlarda bu sayı giderek artıyor. Kaymaklar manda, inek sütünün karışımıyla yapılıyor. Bu şekilde kaymağın lezzet oranı en üst düzeye taşınmaya çalışılıyor. Afyonkarahisar'ımızın kaymağı diğer illerin kaymağına göre çok güzel olduğu için ekmek kadayıfına da güzel bir tat kazandırıyor."

Köse, tatlının Ramazan ayında olduğu kadar Ramazan Bayramı'ında da yoğun ilgi görmesini beklediklerini ifade etti. - AFYONKARAHİSAR

Ramazan sofralarının vazgeçilmez tatlısı: Kaymaklı ekmek kadayıfı
Ramazan sofralarının vazgeçilmez tatlısı: Kaymaklı ekmek kadayıfı
Ramazan sofralarının vazgeçilmez tatlısı: Kaymaklı ekmek kadayıfı
Ramazan sofralarının vazgeçilmez tatlısı: Kaymaklı ekmek kadayıfı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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