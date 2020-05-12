Ramazan sessizliğini fırsat bilerek kumar oynatılan iş yerine baskın: Yakalanan 17 şahsa toplam 53...
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Ramazan sessizliğini fırsat bilerek kumar oynatılan iş yerine baskın: Yakalanan 17 şahsa toplam 53...

Ramazan sessizliğini fırsat bilerek kumar oynatılan iş yerine baskın: Yakalanan 17 şahsa toplam 53 bin 550 lira para cezası uygulandı Ruhsatsız iş yeri kalıcı olarak mühürlendi Eskişehir'de, kumar oynanan bir iş yerine polis ekiplerinin gerçekleştirdiği baskında 17 kişi yakalandı.

Ramazan sessizliğini fırsat bilerek kumar oynatılan iş yerine baskın: Yakalanan 17 şahsa toplam 53...
12.05.2020 13:36 | Son Güncelleme: 12.05.2020 13:36

Ramazan sessizliğini fırsat bilerek kumar oynatılan iş yerine baskın: Yakalanan 17 şahsa toplam 53 bin 550 lira para cezası uygulandı

Ruhsatsız iş yeri kalıcı olarak mühürlendi

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de, kumar oynanan bir iş yerine polis ekiplerinin gerçekleştirdiği baskında 17 kişi yakalandı. Polis ekipleri, yakalanan 17 şahsa toplam 53 bin 550 lira cezası uygularken, iş yeri kalıcı olarak mühürlendi.

Edinilen bilgiye göre; Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriye Mahallesi Selçuker Sokak'ta bulunan bir iş yerinde kumar oynatıldığını tespit etti. Savcılık izniyle yapılan baskında polis ekipleri, 17 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı. Ayrıca iş yerinin ruhsatsız olduğu da belirlenirken, bahsi geçen yerin sorumlusu olan Yüksek S. hakkında, "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan soruşturma başlatıldı.

Ayrıca polis, kumar oynarken yakalanan 17 kişiye ise, "Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymadıkları" için 3 bin 150'şer liradan toplam 53 bin 550 lira para cezası kesildi.

Öte yandan yakalanan 17 kişiden Ersin D.'nin 2 ayrı suçtan arandığı tespit edilerek, gözaltına alınırken, ruhsatsız olan iş yeri de polis ekiplerince kalıcı olarak mühürlendi.

Ramazan sessizliğini fırsat bilerek kumar oynatılan iş yerine baskın: Yakalanan 17 şahsa toplam 53...

Kaynak: İHA

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