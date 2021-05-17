Ramazan Sarı, U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda finalde
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Ramazan Sarı, U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda finalde

Ramazan Sarı, U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda finalde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Makedonya'nın başkenti Üsküp'te devam eden U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 79 kg'da mücadele eden milli sporcu Ramazan Sarı, Gürcü rakibini 3-0 mağlup ederek finale yükseldi.

Makedonya'nın başkenti Üsküp'te devam eden U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 79 kg'da mücadele eden milli sporcu Ramazan Sarı, Gürcü rakibini 3-0 mağlup ederek finale yükseldi.

Makedonya'nın başkenti Üsküp'te devam eden U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ülkemizi serbest stil 79 kg'da temsil eden Ramazan Sarı; Alman, Ermeni ve yarı finalde de Gürcü rakibi Goga Mamiauri'yi (3-0) yenerek finale yükseldi.

Ramazan Sarı finalde Rus rakibi Khalid Iakhiev ile karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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