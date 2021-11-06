Ramazan Sarı 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda ikinci oldu
AA / Musa Samur - Haberler | Spor
Milli sporcu Ramazan Sarı, Sırbistan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda 79 kiloda gümüş madalya kazandı.
Milli sporcu Ramazan Sarı, Sırbistan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda 79 kiloda gümüş madalya kazandı.
Başkent Belgrad'da düzenlenen şampiyonada Ramazan Sarı, Rus rakibi Mogomed Mogomaev'e mağlup oldu ve kürsünün ikinci basamağında yer aldı.
Ramazan Sarı, yarı finalde Ermenistan'dan Arman Avagyan'ı 11-2 yenerek finale yükselmişti.
AA / Musa Samur - Spor Haberleri
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