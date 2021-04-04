Ramazan pidesinin gramajı düştü fiyatı aynı kaldı
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Ramazan pidesinin gramajı düştü fiyatı aynı kaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Ramazan pidesinin gramajı düştü fiyatı aynı kaldı

Ramazan ayına sayılı günler kala Antalya'da geçen yıl 300 gramı 3 TL'den satılan pidenin bu yılki satış fiyatı 250 gram 3 TL olarak belirlendi.

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Ramazan ayına sayılı günler kala Antalya'da geçen yıl 300 gramı 3 TL'den satılan pidenin bu yılki satış fiyatı 250 gram 3 TL olarak belirlendi. Geçen yıl 300 gramı 3 TL 'den satışa sunulan pidenin, bu yıl yapılan maliyet hesapları sonucunda 250 grama düşürülerek fiyatının aynı tutulmasına karar verildi. Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere, " Fiyat ve gramajla ilgili valiliğe, belediyeye, ilgili kurumlara müracaatlarımızı yaptık. Herhangi bir itiraz ve değişiklik olmazsa, Ramazan'da 250 gram pide 3 TL olacak" diye konuştu.

"Pideyi, 250 gram 3 TL olarak karara bağladık"

Maliyetleri değerlendirerek bir fiyat belirlediklerini söyleyen Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere, "Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Yönetim Kurulu 1 Nisan Perşembe günü toplandı. Fırıncılar odamız yapmış olduğu faaliyet hesaplarına göre, 250 gram pideyi 3 TL olarak bize teklif getirdi. Günün şartları, maliyetlerin artması, kiraların artması, girdilerin artması, birçok ürün ve katkı maddelerinin yüksek fiyatlı olmasını sebep göstererek maliyet hesabını değerlendirdik. Daha önce 300 gram 3 TL olan bir önceki Ramazan ayındaki pideyi, 250 gram 3 TL olarak karara bağladık. Tabi bununla ilgili biz valiliğe, belediyeye, kurumlara, zam ile ilgili müracaatlarımızı yaptık. Herhangi bir itiraz olmazsa, kesinleşirse Ramazan'da pide 250 gram 3 TL olacak" diye konuştu.

"Fiyatının 3 TL olarak kalması konusunda anlaştık"

Antalya Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa İnce de, pidenin fiyat ve gramajının ortaklaşa alınan bir karar olduğunu söyleyerek" Pidenin gramajı ile ilgili Ticaret Odası ile bir toplantı yaptık. Ortak karar alarak pidenin gramajının 300 gramdan 250 grama düşürülüp fiyatının 3 TL olarak kalması konusunda anlaştık" şeklinde konuştu.

"250 gram pide 3 TL, 400 gram pide 5 TL"

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Murat Totoş ise " 250 gram pide 3 TL, 400 gram pide 5 TL şeklinde iki tane fiyat belirlendi. 400 gram pidenin fiyatının 5 TL olmasının sebebi kara fırınlarda çıkan pidelerin küçük gramajlı çıkmaması. Fırıncılar, fiyatlardan memnun değil ama yapacak herhangi bir şey yok. Pandemi döneminde de en azından Ramazan'da halkımıza, faydalı olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Ramazan pidesinin gramajı düştü fiyatı aynı kaldı
Ramazan pidesinin gramajı düştü fiyatı aynı kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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