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Antalya, Güncel, Haber

Ramazan pidesi vatandaşın ayağına gidiyor

Antalya'da 300 gram Ramazan pidesine bu yıl zam gelmeyerek 3 liradan satılmaya devam edecek.

24.04.2020 17:39 | Son Güncelleme: 24.04.2020 17:39
Ramazan pidesi vatandaşın ayağına gidiyor

Antalya'da 300 gram Ramazan pidesine bu yıl zam gelmeyerek 3 liradan satılmaya devam edecek. Sokağa çıkma yasağında sokaklarda gezen ekmek satış araçları Ramazan boyunca pide de satacak. Antalya Fırıncılar Odası'nın kararıyla akşam saatlerinde oluşabilecek yoğunlukta sosyal mesafe kuralına uyulması için her fırın önünde bir kişi görev yapacak.

Ramazan ayı boyunca vatandaşların iftar sofralarından eksik olmayan Ramazan pidesinin satışı başladı. Bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında, fırınların önünde kuyruk oluşmaması için iftar zamanından 2 saat önce pide üretimi sonlandırılacak. Ramazan Ayı'nın ilk günü nedeniyle Antalya'daki fırınlarda da pide üretimleri başladI. Antalya'da bu yıl pide fiyatlarına zam gelmeyerek 3 liradan satılma kararı alındı. Sokağa çıkma yasağında vatandaşlara ekmek satmak için sokaklarda gezen araçlar Ramazan ayı boyunca pide de satacak. Antalya Fırıncılar Odası'nın almış olduğu kararla akşam saatlerinde oluşabilecek yoğunlukta sosyal mesafe kuralına uyulması için her fırın önünde bir kişi görev yapacak. Öğle saatlerinde sokaklarda gezen ekmek satış araçları ise 'Sıcak Ramazan pidesi' anonsu yaparak sokaklarda gezdi.İftar saatinden 2 saat önce pide imalatının duracağını söyleyen Antalya Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa İnce, 'Antalya'da pideye bu sene zam yapılmadı. 300 gram pide bu sene de geçen seneki fiyat olan 3 liradan satılacak. Koranavirüsün ardından oluşan ekonomik zorluk nedeniyle Kepez ilçesindeki fırıncı arkadaşlarımız kendi aralarında bir karar aldılar. Karar neticesinde Kepez bölgesinde Ramazan pidesi 2.5 liradan satılacak. İçişleri Bakanlığımızın almış olduğu karar neticesinde iftar saatinden 2 saat önce imalat durdurulacak" dedi.Fırınların önünde sosyal mesafe kuralına uyulması için 1 kişinin görev yapacağını söyleyen Başkan İnce, 'Tezgah önündeki yığılmaları ve oluşabilecek kuyruğu önlemek için Antalya'daki 275 fırında akşam saatlerinde sosyal mesafe kuralına uyulması için bir kişi görev yapacak. İmalatın durmasından sonra ise sabahtan stoklanan pide fırınların kapanış saatine kadar satılacak. Yasak boyunca fırınlarımızın ekmek satmak için gezen araçları Ramazan pidesi de satacak. Aynı zamanda yasak boyunca fırınlarımızda ve ekmek satış araçlarımızda gazete satışı da devam edecek" diye konuştu.

Pide almak için fırına gelen Ramazan Yıldırım, 'Uygulamadan memnunuz. Ben akşam saatlerinde kalabalığa kalmamak için bu saatte fırına geldim. Geçtiğimiz senelerde oluşan kuyrukların önüne geçilmiş oldu" dedi.


Kaynak: DHA

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