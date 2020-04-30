Ramazan Pidesi'ne kadın eli değdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ramazan Pidesi'ne kadın eli değdi

Ramazan Pidesi'ne kadın eli değdi
30.04.2020 22:39 | Son Güncelleme: 30.04.2020 22:42

Ramazan Pidesi'ne kadın eli değdi 4 çocuk annesi kadın, eşinin yanında hamur kesip ekmek pişiriyor Hatay'da fırıncılık yapan eşinin yanında yıllardır çalışan Ceylan Çoğan, Ramazan ayı nedeniyle de pide üreterek eşine destek oluyor.

Ramazan Pidesi'ne kadın eli değdi

4 çocuk annesi kadın, eşinin yanında hamur kesip ekmek pişiriyor

HATAY - Hatay'da fırıncılık yapan eşinin yanında yıllardır çalışan Ceylan Çoğan, Ramazan ayı nedeniyle de pide üreterek eşine destek oluyor.

Hatay'ın Kırıkhan İlçesinde Ramazan ayı nedeniyle vatandaşlar pideye yoğun talep gösteriyor. Yıllardır fırıncılık yapan Naim Çoğan'a ise 4 çocuğunun annesi Ceylan destek oluyor. Genç kadın, hamur kesiyor ve fırında ekmek pişiriyor. Pideye kadın elinin değmesiyse ilçedeki vatandaşları memnun ediyor.

Ceylan Çoğan, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, kadınların istedikten sonra her şeyi başarabileceklerini belirterek, "Yılardır eşimle beraber bu işi yapıyorum. İlk önce eşim başladı, daha sonra bende eşimin eline bakarak destek amaçlı öğrendim. Hamur üzerine tırnak da vuruyorum. Kadınlar istedikten sonra her şeyi yapar ve başarır. Bütün kadınların eşlerine destek olmalarını tavsiye ediyorum" dedi.

Pide almaya gelen müşteri Ahmet Güneş de fırında bir kadının çalışmasının kendisini memnun ettiğini ve ekmeğini sürekli çiftin fırınından aldığını söyledi.

Ramazan Pidesi'ne kadın eli değdi

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, Amerikalının Konya'da baraj gölüne bıraktığı Japon balıklarını yakalamak için harekete geçti Haberler
Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, Amerikalının Konya'da baraj gölüne bıraktığı Japon balıklarını yakalamak için...
Ebru Şallı'nın kanser nedeniyle vefat eden oğluna 1 yıl ilik verdiği ortaya çıktı Haberler
Ebru Şallı'nın kanser nedeniyle vefat eden oğluna 1 yıl ilik verdiği ortaya çıktı
Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı Haberler
Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı
Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı Haberler
Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı
İsrailli mühendis, tek tweetle ABD'yi 69 milyon dolar dolandırdı Haberler
İsrailli mühendis, tek tweetle ABD'yi 69 milyon dolar dolandırdı
30 ilimizde haftalık vaka sayısı 10'un altına düştü! Normalleşme bu illerde başlayacak Haberler
30 ilimizde haftalık vaka sayısı 10'un altına düştü! Normalleşme bu illerde başlayacak
İstanbul'da 26 yaşındaki polis memuru koronavirüsten hayatını kaybetti
İstanbul'da 26 yaşındaki polis memuru koronavirüsten hayatını kaybetti
Konya, göle çok sayıda balık bırakan esrarengiz Amerikalıyı konuşuyor
Konya, göle çok sayıda balık bırakan esrarengiz Amerikalıyı konuşuyor
Demet Akalın'ın oruç açıklamasına takipçisinden sert yanıt: İnsanlar karantinadan çıkamazken evine kebapçı çağırıyorsun
Demet Akalın'ın oruç açıklamasına takipçisinden sert yanıt: İnsanlar karantinadan çıkamazken evine kebapçı...
Koronayı yenip işbaşı yapan hemşire: Evde olmak vicdani bir yük
Koronayı yenip işbaşı yapan hemşire: Evde olmak vicdani bir yük
İBB, zabıtaların kağıt toplayıcısını darp ettiği iddiasını yalanladı
İBB, zabıtaların kağıt toplayıcısını darp ettiği iddiasını yalanladı
PTT, ATM'den günlük para çekme limitini 5 bin liraya yükseltti
PTT, ATM'den günlük para çekme limitini 5 bin liraya yükseltti
Hayrettin Demirbaş isyan etti: Galatasaray'da 5 şampiyonluğum var, Tarık Çamdal kadar kazanamadım
Hayrettin Demirbaş isyan etti: Galatasaray'da 5 şampiyonluğum var, Tarık Çamdal kadar kazanamadım
Günlük burç yorumları 30 Nisan 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 30 Nisan 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
ABD'de koronavirüs, 73 yıllık evli çifti 6 saat arayla birbirinden ayırdı
ABD'de koronavirüs, 73 yıllık evli çifti 6 saat arayla birbirinden ayırdı
İstanbul'dan Kayseri'ye giden 15 yaşındaki kız, tüm akrabalarına koronavirüs bulaştırdı
İstanbul'dan Kayseri'ye giden 15 yaşındaki kız, tüm akrabalarına koronavirüs bulaştırdı
Fuhuş pazarlığı yapan kadına, koronavirüs tedbirlerine uymadığı için ceza kesildi
Fuhuş pazarlığı yapan kadına, koronavirüs tedbirlerine uymadığı için ceza kesildi
Merkez Bankası Başkanı Uysal: IMF ile kaynak ve swap girişimimiz yok
Merkez Bankası Başkanı Uysal: IMF ile kaynak ve swap girişimimiz yok
İlk kez koronavirüs vakasının tespit edildiği Tacikistan'da 15 kişi hastaneye kaldırıldı
İlk kez koronavirüs vakasının tespit edildiği Tacikistan'da 15 kişi hastaneye kaldırıldı
Abdülhamid'in torunundan koronavirüs önerisi: Pamuk ve yün oranı yüksek kumaşlar giyelim
Abdülhamid'in torunundan koronavirüs önerisi: Pamuk ve yün oranı yüksek kumaşlar giyelim
Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in Fenerbahçe'ye döneceğine yönelik çıkan haberler, taraftarı ikiye böldü
Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in Fenerbahçe'ye döneceğine yönelik çıkan haberler, taraftarı ikiye böldü
Fenerbahçe'de Alper Potuk, Samandıra'ya çağrıldı ve affedildi
Fenerbahçe'de Alper Potuk, Samandıra'ya çağrıldı ve affedildi
Ümraniye'de pazar alışverişinden dönen kadın, otomobilin altında kaldı
Ümraniye'de pazar alışverişinden dönen kadın, otomobilin altında kaldı
Mansur Yavaş'ın seçim vaadi olan ve sadece Ankaralıların ürünlerinin satıldığı Başkent Market'in ilki açıldı
Mansur Yavaş'ın seçim vaadi olan ve sadece Ankaralıların ürünlerinin satıldığı Başkent Market'in ilki açıldı
New York'ta cenaze evinin önünde bulunan 60 cansız bedenle ilgili soruşturma başlatıldı
New York'ta cenaze evinin önünde bulunan 60 cansız bedenle ilgili soruşturma başlatıldı
Koronaya yakalanan anne-babanın çocuğuna, hastane yönetimi sahip çıktı
Koronaya yakalanan anne-babanın çocuğuna, hastane yönetimi sahip çıktı
Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısının seri üretimi için dev şirketle anlaştı
Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısının seri üretimi için dev şirketle anlaştı
Trabzon'da koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastaneden kaçan kişi bankada yakalandı
Trabzon'da koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastaneden kaçan kişi bankada yakalandı
Bakan Koca, Dünya Sağlık Örgütü'ne Türkiye'nin koronavirüs mücadelesini anlattı: Dayanışma en önemli silahımızdır
Bakan Koca, Dünya Sağlık Örgütü'ne Türkiye'nin koronavirüs mücadelesini anlattı: Dayanışma en önemli...
Evinin içerisinde ışıklandırma yöntemi ile uyuşturucu madde yetiştiren kişi, gözaltına alındı
Evinin içerisinde ışıklandırma yöntemi ile uyuşturucu madde yetiştiren kişi, gözaltına alındı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Ziya Selçuk Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici
Magazin Aslı Enver Şeyma Subaşı Murat Dalkılıç Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kız Türk Çocuk Futbolcu
Şu an buradasınız: Ramazan Pidesi'ne kadın eli değdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.4.2020 22:54:36. #1.14#
title