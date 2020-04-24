Ramazan pidesi kuyruğunda sosyal mesafe hiçe sayıldı
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11 Ayın Sultanı, Aksaray, Güncel, Haber

Ramazan pidesi kuyruğunda sosyal mesafe hiçe sayıldı

Aksaray'da Ramazan pidesi almak isteyen vatandaşlar fırınların önünde uzun kuyruklar oluştururken, biran önce pideyi alıp gitmek isteyenler hem korona virüsü hem de sosyal mesafeyi hiçe saydı.

24.04.2020 18:46 | Son Güncelleme: 24.04.2020 18:54
Ramazan pidesi kuyruğunda sosyal mesafe hiçe sayıldı

Aksaray'da Ramazan pidesi almak isteyen vatandaşlar fırınların önünde uzun kuyruklar oluştururken, biran önce pideyi alıp gitmek isteyenler hem korona virüsü hem de sosyal mesafeyi hiçe saydı.

11 Ayın Sultanı Mübarek Ramazan ayının gelmesiyle birlikte orucun ilk gününde Aksaray'daki fırınlarda uzunca Ramazan pidesi kuyruğu oluştu. Bazı fırınlarda uyarılara rağmen vatandaşlar korona virüs ve sosyal mesafeyi hiçe sayarken, bazı vatandaşlarda maske bile takılı olmadığı görüldü. Bazı fırınlarda ise geniş güvenlik önlemi hakimdi. Eski Sanayi Caddesi üzerinde bulunan bir fırında şeffaf muşamba ile ekmek tezgahı tamamen kapatılırken, vatandaşların ekmek alabileceği ve para alışverişinin yapılabileceği kadar açılan bir pencere dikkatlerden kaçmadı. Pide alabilmek için birbirine temas edene kadar sokulan vatandaşlar hem sosyal mesafeyi, hem de korona virüsü unuttu. Fırın yetkilerinin uyarmasına rağmen uyarıları hiçe sayan vatandaşlar hem alışverişini, hem de ödemesini birbirlerine temas ederek yaptı. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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