Ramazan pidesi Kızılay'dan
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Ramazan pidesi Kızılay'dan

Ramazan pidesi Kızılay'dan
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DÜZCE(İHA) – Kızılay Düzce Şubesi ekipleri kentte değişik mahallelerde akşam Ramazan pidesi ve erzak dağıtımına devam ediyor.

DÜZCE(İHA) – Kızılay Düzce Şubesi ekipleri kentte değişik mahallelerde akşam Ramazan pidesi ve erzak dağıtımına devam ediyor.

Kızılay ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam ediyor. Düzce Kızılay Düzce Şubesi genç gönüllüleri ile birlikte vatandaşlarında destekleri ile Ramazan Ayı boyunca her akşam şehrin farklı mahallelerine Ramazan pidesi dağıtımlarına devam ediyor. Ayrıca, ülke genelinde uygulanan tam kapanma süresi ve ramazan bayramında ihtiyaç sahiplerine Ramazan kolisi dağıtımlarının devam edeceği bildirildi. - DÜZCE

Ramazan pidesi Kızılay'dan
Ramazan pidesi Kızılay'dan

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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