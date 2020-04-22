Ramazan pidesi kaç TL olacak? Ramazan pidesi fiyatı belli oldu mu? Ramazan pidesi kaç lira? 2020 pide fiyatı ne kadar? Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Kocaeli Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği'nde düzenlediği basın toplantısında, ramazan pidesi fiyatlarını açıkladı. Peki, Ramazan pidesi fiyatı belli oldu mu? Ramazan pidesi kaç lira? 2020 pide fiyatı ne kadar? Ramazan pidesi kaç TL olacak?

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz, İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile görüştükten sonra 2020 yılının pide fiyatlarını açıkladı. İşte çok merak edilen Ramazan pidesi kaç TL olacak? Ramazan pidesi fiyatı belli oldu mu? Ramazan pidesi kaç lira? 2020 pide fiyatı ne kadar gibi soruların yanıtları! 2020 RAMAZAN PİDESİ FİYAT LİSTESİ 300 gr kombine tünel pide: 2,5 TL 350 gr sade pide: 3 TL 350 gr. yumurtalı susamlı pide: 3,50 TL 400 gr özel tırnaklı pide: 4,00 TL 500 gr sade pide: 4,50 TL 1000 gr sade pide: 9,00 TL İLLERE GÖRE 2020 PİDE FİYATLARI Ramazan pidesi: Ankara ilinde 275 gramı 2,5 lira İzmir'de 300 gramı 3 lira; İstanbul'da 350 gram 3 lira, 400 gram 4 lira Bursa'da 200 gramı 2 lira, Kocaeli'de 370 gramı 3,5 lira, Samsun'da 420 gramı 4 lira, Sakarya'da 470 gramı 4,5 liradan satılacak. Pide fiyatlarının 81 ilde kilogram fiyatının 10 lirayı geçmeyeceği açıklandı.