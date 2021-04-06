Ramazan pidesi fiyatları 2021 - İstanbul, Ankara, İzmir pide fiyatları bu yıl ne kadar olacak?
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Ramazan pidesi fiyatları 2021 - İstanbul, Ankara, İzmir pide fiyatları bu yıl ne kadar olacak?

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Ramazan pidesi fiyatları 2021 - İstanbul, Ankara, İzmir pide fiyatları bu yıl ne kadar olacak?

Ramazan ayında en çok tüketilen yiyeceklerden biri olan pidenin fiyatı belli oldu. Ramazan pidesi fiyatları 2021 yılında iki seçeneğe göre değişiyor. İstanbul, Ankara, İzmir pide fiyatları bu yıl ne kadar olacak? Sade pide ve susamlı yumurta pide fiyatları ne kadar? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir pide fiyatları!

On bir ayın sultanı Ramazan ayı yaklaşırken pide fiyatları en çok araştırılan konulardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Ramazan kapıdayken, İstanbul'da pide fiyatlarına zam geldi.

GEÇEN YIL 3 LİRADA SATILIYORDU

Geçen sene İstanbul'da Ramazan pidesi 350 gram olarak 3 TL'den satışa sunulmuştu. İstanbul'daki fırıncılardan alınan bilgilere göre un ve işçilik fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle 2021 senesinde iftar soflarında yer alacak pide fiyatlarında artış yaşandı.

RAMAZAN PİDESİ FİYATLARI 2021

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin ile İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz imzasıyla yayınlanan Fiyat Tarifesine göre İstanbul'da 365 gram sade Pide 4 liradan, yine aynı gramajlı yumurtalı ve susamlı Pide ise 5 liradan satılacak.

Buna göre sade pide 4, susamlı yumurtalı pide 5 ise 5 liradan satılacak.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü

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