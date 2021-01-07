Ramazan orucu ne zaman başlayacak? Ramazan ayı tarihi! Ramazan hangi gün? Ramazan ibadetleri, duaları!

Hicrî takvime göre 9. ay ve İslam dininin inancına göre Muhammed'e Kur'an ayetlerinin inmeye başladığı ay olarak bilinen Ramazan orucu ne zaman başlayacak? Ramazan ayı tarihi! Ramazan hangi gün? Ramazan ibadetleri, duaları! başlayacak? Ramazan ayı tarihi!

Ramazan ayının bir diğer önemli sebebi ise Kadir Gecesi'nin bu ay içinde bulunmasıdır. Ramazan orucu ne zaman başlayacak? Ramazan ayı tarihi! Ramazan hangi gün? Ramazan ibadetleri, duaları!

RAMAZAN AYI ÖNEMİ NEDİR?

Ramazan ayının önemi ve fazileti hakkında Peygamber efendimiz: "Ramazan ayının ilk gecesi olunca, cennetin bütün kapıları açılır. Ay boyunca bir tane bile kapı kapatılmaz. Allah Teâla, bir çağırıcının şöyle nida etmesini emreder:' Ey iyilik isteyen! Gel ey kötülükte ileri giden! Kendine dikkat et.' Sonra der ki: ' Yok mu bağışlanmak isteyen, o bağışlanacaktır. Yok mu bir şey isteyen, istediği verilecektir. Yok mu tövbe eden, Tövbesi kabul edilecektir.' Bu davetten yer ağarana kadar devam eder." şeklinde buyurdu. Ramazan'da bir farzı yerine getirmek, Ramazan dışında yetmiş farzı yerine getirmek gibidir. O ay sabır ayıdır. Sabrın sevabı ise cennettir. Bu ay yardım ayıdır. Bu ay Müslümanın rızkının arttığı bir aydır kim bu ayda bir oruçluya iftar açtırırsa, bir köle azad etme sevabı alır ve günahı bağışlanır. Ayrıca Ramazan ayının başı Rahmet ortası günahlardan bağışlanma ve sonu ise cehennemden azad olma ayıdır.

RAMAZAN BAYRAMI ANLAMI!

Arapça kökenli kelimenin Türkçe karşılığı "iftar bayramı" demektir. Yani Arap ülkelerinde Ramazan Bayramı aslında İftar Bayramı olarak kutlanır. Sebebi ise 30 gün boyunca tutulan oruçlar için son kez iftar yapacak olmalarıdır.Seneler geçtikçe İftar Bayramı, Şükür bayramına dönüştüğü için Türkçe'ye de şükür, "şeker" olarak geçerek ''Şeker Bayramı'' olarak anılmaya başlanmıştır.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

13 Nisan 2021 Ramazan ayı 1. günü

8 Mayıs Cumartesi 2021, Kadir Gecesi

12 Mayıs 2021 Arefe,

RAMAZAN'DA OKUNACAK DUALAR

Bismillahirrahmanirrahim""Rahman ve Rahim Olan Allah (c.c.)(c.c.)'ın adıyla;"Allahummec'al siyami fihi siyam'es-saimin ve giyami fihi giyam'el-gaimin ve nebbihni an nevmet'il-ğafilin ve heb li curmi fihi ya ilah'el-alemin ve'fu anni ya afiyen an'il-mucrimin"Anlamı; Allah'ım! bu günde tuttuğum orucu gerçek oruç tutanları orucu gibi ve ibadetimi gerçek ibadet edenlerin ibadeti gibi kıl, bu günde beni gafillerin uykusundan uyandır, suçumu bu günde bağışla, ey alemlerin ilahı! Affet beni, ey suçları affeden Rabbim!