Ramazan öncesi tahliye uçuşları devam ediyor
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Almanya, Türkiye, Güncel

Ramazan öncesi tahliye uçuşları devam ediyor

Almanya'nın Köln-Bonn Havalimanı'ndan 180 Türk vatandaşı, Türk Hava Yolları'nın uçuşuyla Türkiye'ye getiriliyor.

21.04.2020 20:43 | Son Güncelleme: 21.04.2020 21:07
Ramazan öncesi tahliye uçuşları devam ediyor

Almanya'nın Köln-Bonn Havalimanı'ndan 180 Türk vatandaşı, Türk Hava Yolları'nın uçuşuyla Türkiye'ye getiriliyor.

Dünyanın 72 farklı ülkesinde geçici olarak bulunan ve yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında getirilen seyahat yasağından dolayı bulundukları ülkelerde mahsur kalan yaklaşık 25 bin Türk vatandaşının tahliyesi devam ediyor. İlk tahliye kafilesi Almanya'nın Frankfurt şehrinden Türkiye'ye dün gerçekleştirilmişti. Bugün de Frankfurt, Hannover, Hamburg'tan tahliye uçuşları gerçekleştirildi. Tahliyeler, 22 ve 23 Nisan'da ise Köln, Berlin, Münih ve Düsseldorf'dan yapılmaya devam edecek. Bugün Köln-Bonn Havalimanı'ndan yerel saat ile 19.15'te 180 Türk vatandaşı, Türk Hava Yolları'nın uçuşuyla Türkiye'ye uçtu. Daha önce konsolosluklardaki listelere kayıtlarını yaptıran Türk vatandaşları, Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes gözetiminde Ankara'ya uçtu.

Uçuş sırasında bekleyen yolcuların sosyal mesafeye dikkat ettikleri görülürken, sıra bir hayli uzadı. Yolcular Ankara'ya indikten sonra başkent Ankara ve çevre şehirlerde 14 gün mecburi karantinaya alınacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında Ramazan öncesi Türkiye'ye gelmek üzere yola çıkan Türk vatandaşları, "Allah devletimizden razı olsun" dedi.

Salgından önce ağabeyini ziyaret etmek için Almanya'ya geldiğini belirten Atakan Akyüz, "Bu korona vakasından sonra burada mağdur olduk. Cumhurbaşkanımızdan, Dışişleri Bakanımızdan Allah razı olsun. Ramazan ayı öncesinde bizleri ailelerimize kavuşturmak için böyle muhteşem bir organizasyon yaptılar. Çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Turist olarak Almanya'ya geldiğini fakat geri dönemediğini ifade eden Şerif Yeşil de, "Konsolosluk ve Türkiye'nin çabasıyla beraber Türkiye'ye nasipse bugün dönüş yapacağız" şeklinde konuştu.

Dalda Gülşen ise, "Çok mutluyum. Devletimiz burada bırakmadı bizi, sağ olsun" dedi. Suat Gençler de, "Üçüncü ayın 16'sında biletim vardı. Ama üçüncü ayın 14'ünde sınırların kapanmasından ötürü 6 haftadır bekliyoruz. Devletimiz sağ olsun, konsolosluk kanalıyla vermiş olduğumuz dilekçe çerçevesinde bugün hayırlısıyla uçup aileme ulaşabileceğim" ifadelerini kullandı. - KÖLN

Kaynak: İHA

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